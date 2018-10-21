مرکل: صادرات سلاح به عربستان را متوقف می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان خواستار شفاف شدن ابهامات موجود در پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول شد.

وی با محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه بر لزوم شفاف سازی در این خصوص و پاسخگویی مقامات ریاض تاکید کرد.

صدراعظم آلمان افزود در چنین شرایطی این کشور هیچگونه سلاحی به عربستان صادر نخواهد کرد.

امروز بعدازظهر نیز «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در حساب توئیتری خود خواستار پاسخ واحد جامعه بین‌الملل در برابر قتل نویسنده منقد سعودی، «جمال خاشقجی» شد.

وزیرخارجه آلمان همچنین در این اظهار نظر ضمن تاکید بر لزوم پیگیری عاملان حادثه قتل خاشقجی گفته است که کشورش در کنار انگلیس، فرانسه و دیگر کشورهای عضو «گروه ۷» برای پیگیری موضوع خاشقجی خواهد ایستاد.