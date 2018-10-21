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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۵۸

استاندار ایلام اعلام کرد:

وضعیت فوق العاده در ایلام/ سرعت طوفان در مهران به ۷۵ کیلومتر رسید

وضعیت فوق العاده در ایلام/ سرعت طوفان در مهران به ۷۵ کیلومتر رسید

استاندار ایلام در این استان وضعیت فوق العاده اعلام کرد و گفت: سرعت طوفان عصرگاهی در مهران به ۷۵ کیلومتر هم رسید.

قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه امروز در گفتگو با رادیو اربعین اعلام کرد: به دلیل شرایط جوی و طوفان در استان ایلام وضعیت فوق العاده اعلام شده است.

سلیمانی با تاکید بر اینکه پایانه مرزی مهران بسته نشده است، افزود: برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی زائرین حاضر در پایانه مرزی و مسیر پایانه مرزی تخلیه و در مدارس و مساجد و حسینیه های مهران اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات برای جلوگیری از بروز خطرات برای زائرین بود، تصریح کرد: زائرین بر ای حفظ امنیت خویش تا اطلاع ثانوی از حرکت به سمت پایانه مرزی مهران خودداری کنند.

استاندار ایلام خاطر نشان کرد: سرعت طوفان حتی به ۷۵کیلومتر در ساعت نیز رسید.

سلیمانی ادامه داد: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی وضعیت آب و هوا بعد از ساعت ۱۰ صبح فردا به تدریج پایدار خواهد شد.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس مهران افزود: هماهنگی های لازم در تمام شهرستانهای اطراف مهران و استانهای همجوار برای اسکان زائرین انجام شده است.

کد مطلب 4437358

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