وضعیت فوق العاده در ایلام/ سرعت طوفان در مهران به ۷۵ کیلومتر رسید

قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه امروز در گفتگو با رادیو اربعین اعلام کرد: به دلیل شرایط جوی و طوفان در استان ایلام وضعیت فوق العاده اعلام شده است.

سلیمانی با تاکید بر اینکه پایانه مرزی مهران بسته نشده است، افزود: برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی زائرین حاضر در پایانه مرزی و مسیر پایانه مرزی تخلیه و در مدارس و مساجد و حسینیه های مهران اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات برای جلوگیری از بروز خطرات برای زائرین بود، تصریح کرد: زائرین بر ای حفظ امنیت خویش تا اطلاع ثانوی از حرکت به سمت پایانه مرزی مهران خودداری کنند.

استاندار ایلام خاطر نشان کرد: سرعت طوفان حتی به ۷۵کیلومتر در ساعت نیز رسید.

سلیمانی ادامه داد: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی وضعیت آب و هوا بعد از ساعت ۱۰ صبح فردا به تدریج پایدار خواهد شد.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس مهران افزود: هماهنگی های لازم در تمام شهرستانهای اطراف مهران و استانهای همجوار برای اسکان زائرین انجام شده است.