«اربعین» تجلی عظمت شیعه است/ شیطنت دشمنان برای ایجاد اختلاف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، بدون شک پیاده روی و اجتماع عظیم عاشقان و شیفتگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در اربعین حسینی، بزرگترین تجمع در دنیاست که عزت و عظمت شیعه را به رخ جهانیان میکشد.
مراجع عظام تقلید و بزرگان تعابیر مختلفی درباره ارزش و عظمت خروش میلیونی شیفتگان حق و حقیقت در ایام ابعین دارندکه از نظر شما مخاطبان عزیز می گذرد.
جاذبه مغناطیسی
مقام معظم رهبری درباره اهمیت پاسداشت و بزرگداشت روز اربعین حسینی چنین بیان کرده اند: «شروع جاذبه مغناطیسی حسینی در روز اربعین است، جابربن عبدالله را از مدینه بلند میکند و به کربلا میکشند، این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شما هست».
بهترین فرصت معرفی امام حسین(ع)
مرحوم آیتالله العظمی بهجت فومنی درباره نقش پیادهروی روز اربعین گفته است: «روایت دارد که امام زمان(عج) که ظهور فرمود، پنج ندا میکند به اهل عالم، اَلا یا اَهلَ العالَم اِنَّ جَدِی الحُسَین قَتَلُوهُ عَطشاناً، اَلا یا اَهلَ العالَم اِنَّ جَدِی الحُسَین سحقوه عدوانا، ... امام زمان خودش را به واسطه امام حسین(ع) به همه عالم معرفی میکنند ... بنابراین در آن زمان باید همه مردم عالم، حسین(ع) را شناخته باشند... اما الان هنوز همه مردم عالم، حسین(ع) را نمیشناسند و این تقصیر ماست، چون ما برای سیدالشهدا(ع) طوری فریاد نزدیم که همه عالم صدای ما را بشنود، پیادهروی اربعین بهترین فرصت برای معرفی حسین(ع) به عالم است».
دعا برای فرج امام زمان(عج)
آیت الله العظمی وحید خراسانی با بیان روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد اجر کسانی که به شوق امام حسین(ع) و به خاطر محبت رسول خدا(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و فاطمه زهرا(س) به زیارت آن حضرت میروند، خاطر نشان می کند: «خوشا به حال آنان که با پای پیاده در بیابانها به سمت کربلا حرکت میکنند».
وی همچنین از همه زائرانی که موفق به زیارت امام حسین(ع) در اربعین میشوند میخواهد که در حرم مطهر آن حضرت در شب و روز اربعین دست به دعا بردارند و برای فرج امام زمان(عج) دعا کنند.
در اربعین غوغای عجیبی به پا میشود
آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز بر شکوه راهپیمایی اربعین حسینی زائران اباعبدالله (ع) تاکید دارد و می گوید: «این حرکت عظیم بینظیر است، سوگواران حضرت سیدالشهدا از نجف و دیگر نقاط با پای پیاده به سمت کربلای معلی در حرکت هستند و غوغای عجیبی را بهپا کردهاند و باید این را حفظ کرد».
وی با تأکید بر اینکه مراقب باشیم مبادا کسانی با بدعتها و برنامههای نادرست خود این عظمت و شکوه را زیر سؤال ببرند، خاطرنشان میکنند: مراسم سوگواری امام حسین(ع) سرمایه بزرگی است که بسیار میتوان از آن استفاده کرد؛ ما به چنین سرمایهای افتخار میکنیم و معتقدیم باید با تمام وجود از این سرمایه غنی حراست و پاسداری کرد.
راه حسین(ع) ادامه دارد
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هم درباره ثواب پیاده روی اربعین حسینی میگویند: «حضور میلیونی زائران با پای پیاده از شرق و غرب و دور و نزدیک به سوی کربلای مقدس، کنگره عظیمی است که به دنیا اعلام میکند راه حسین(ع) و اهداف او جاودان و فراموش ناشدنی است و شهدای این راه شهدای حق و شهامت و قهرمانی هستند، خداوند آنها را با اصحاب حسین(ع) محشور کند که جان خود را فدای حسین(ع) کردند و رحمت خدا بر آنها و جان پاکشان باد».
اربعین؛ تجلی عظمت شیعه
آیت الله العظمی شبیری زنجانی نیز آرزو میکند که روزی از زائران حرم باشد. وی پیاده روی اربعین را تجلی عظمت شیعه میداند و میگوید: من آرزو داشتم توان جسمیام به قدری بود که میتوانستم در پیاده روی شرکت کنم در حالی که هر لحظه بر عظمت حماسه پیادهروی اربعین حسینی در سرزمین کربلای معلی افزوده میشود گروهی با تمسک به برخی از روایات میگویند: نیاز نیست که برای زیارت ائمه(ع) به حرم آنها سفر کنیم بلکه قلب دوستاران آنان حرم آنهاست.
طنین ندای «هیهات منالذله»
آیتالله العظمی نوری همدانی، اجتماع ۲۰ میلیونی شیعیان جهان در عزاداری اربعین را اجتماعی بینظیر میخواند و می گوید: اجتماع اربعین حسینی، نمایش قدرت اسلام، ایمان و نظام است. مهمترین شعار این اجتماع بزرگ به تبعیت از سرور آزادگان جهان، شعار هیهات منالذله است.
وی با اشاره به بینظیر بودن این اجتماع بزرگ، تصریح میکند: بعد از این اجتماع حدود ۲۰ میلیونی، اجتماع ۲ تا ۳ میلیونی حج تمتع قرار دارد که هر دو مایه مباهات مسلمانان هستند.
جهان بهت زده میشود
آیت الله العظمی علوی گرگانی هم میگوید: جهان از حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین بهت زده شده است. حتی مورخان غیرمسلمان از این حضور میلیونی در شرایط سخت و دشوار عراق تعجب کرده و از آن بهتزده شدهاند.
وی با اشاره به توطئه و شیطنت دشمنان برای اختلاف و تضعیف اعتقادات مسلمانان و کمرنگ کردن دین مبین اسلام اظهار میدارد: بغض و کینه دشمنان تمام نشدنی است و دست به هرکاری میزنند تا نور الهی را خاموش کنند؛ ولی دشمنان بدانند نور حق خاموش نشدنی است.
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