آزمایش موفقیت آمیز غول پیکرترین هواپیمای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استراتولنچ موفق شده بر روی باند فرودگاه با سرعت ۱۴۵ کیلومتر در ساعت حرکت کند و رکوردهای قبلی ثبت شده در این زمینه را بشکند.

ثبت این رکورد در شرایطی صورت می گیرد که پل آلن موسس شرکت استراتولنچ چند روز قبل درگذشت و نتوانست عملی شدن این رویای خود را شاهد باشد.

وی تلاش برای تولید غول پیکرترین هواپیمای دنیا را از سال ۲۰۱۱ آغاز کرد. مهم ترین تفاوت هواپیمای مذکور با هواپیماهای عادی دوبدنه ای بودن آن است. دو بدنه این هواپیما از طریق بال بلند مشترکی به یکدیگر متصل می شوند و موتورهای آن نیز در دو طرف بدنه قرار گرفته اند.

علاوه بر این، هواپیمای یادشده بعد از تکمیل خواهد توانست محموله های کوچکی را به مدار کره زمین نیز بفرستد. فرایند کنترل و آزمایش موتورهای این هواپیما از اواسط سال ۲۰۱۷ آغاز شده و اولین بار این هواپیما توانست با سرعت ۷۴ کیلومتر در ساعت بر روی باند فرودگاه حرکت کند.

در آزمایش های بعدی این سرعت به ۱۲۸ کیلومتر در ساعت افزایش یافت و در نهایت به رقم ۱۴۵ کیلومتر در ساعت رسید. شرکت سازنده امیدوار است بتواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده پروازهای استراتولنچ را عملیاتی کند.