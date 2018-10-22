به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوشیهید سوگا» دبیر کابینه ژاپن امروز دوشنبه اعلام کرد توکیو از نزدیک وضعیت ناشی از تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از پیمان «منع موشک‌های هسته ای میان‌بُرد» (INF) را دنبال می‌کند.

گفتنی است روز شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با متهم کردن روسیه به نقض این پیمان، از قصد خود برای خروج از آن خبر داد.

در واکنش به این تصمیم، سوگا گفت: با توجه به نقش این پیمان در کنترل تسلیحاتی و خلع سلاح و همچنین نقشی که ممکن است در تضمین امنیت منطقه‌ای ایفا کند، از نزدیک اقدامات آمریکا و روسیه را دنبال خواهیم کرد.

وی همچنین به سابقه تبادل اطلاعاتی توکیو و واشنگتن در عرصه امنیت و خلع سلاح هسته‌ای اشاره کرد و از امیدواری برای تداوم آن سخن گفت.

پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، در سال ۱۹۸۷، بین رونالد ریگان، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا و میخائیل گورباچف، دبیرکل حزب کمونیست شوروی، امضا و از ژوئن ۱۹۸۸ نیز اجرایی شد. هدف از این پیمان از میان بردن موشک‌های هسته‌ای و متعارف کروز و سکوهای پرتاب آنها، با برد ۵۰۰ تا هزار، و هزار تا ۵۵۰۰ کیلومتر بود.