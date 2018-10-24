مدیریت پرسپولیس نقش موثری در موفقیت سرخپوشان داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در جلسه مشترک روسای فدراسیون ها با وزیر و معاونین وزارت ورزش و جوانان ضمن تسلیت درگذشت مرحوم بهرام شفیع گفت: آن چیزی که همیشه در ورزش مغفول واقع شده، نقش مدیریت فدراسیون ها در موفقیت های ورزشی است. همین موفقیتی که تیم پرسپولیس به دست آورد نیز گواه این مدعاست. همه نقش مربی و بازیکنان را مد نظر قرار می‌دهند در صورتی که مدیریت باشگاه پرسپولیس در این موفقیت بسیار نقش موثری داشت.

وی ادامه داد: همچنین در حماسه ای که تیم ملی فوتبال در جام جهانی رقم زد نیز نقش مدیریت فدراسیون فوتبال زیاد به چشم نیامد و همچنین در سایر مسابقات ورزشی و المپیک ها بازی های آسیایی و جهانی نیز همین اتفاق رخ می دهد. اگر موفقیتی باشد همه بازیکنان و کادر فنی را عامل موفقیت می دانند و اگر ناکامی باشد همه به مدیریت آن مجموعه و فدراسیون انتقاد و حمل می کند.

داورزنی تصریح کرد: اگر نتوانیم از همه عوامل یک مجموعه استفاده کنیم به هیچ وجه نمی توانیم به تنهایی در میدان‌های بزرگ نتیجه بگیریم که همه این عوامل را مدیریت یک مجموعه چه در سطح کلان مثل وزارت ورزش چه فدراسیون‌ها و هیئت های ورزشی و استانها بر عهده دارند که جا دارد به نوبه خودم از تک تک عزیزان برای موفقیت های ورزش کشور تشکر کنم.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: از چهار پنج نفری که در هفته گذشته بنابر تمکین قانون منع بکارگیری بازنشستگان جای خود را به افراد دیگر دادند تشکر می کنم از آقایان مصطفی کریمی، محمد درخشان، غلامرضا امینی و آقای کدخدایی که در فدراسیون ناشنوایان، جودو، قایقرانی و چوگان منشأ خدمات ارزنده‌ای بودند قدردانی می کنم. امیدوارم از تجربه و توانمندی این دوستان در فدراسیون ها همچنان بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: سرپرستان فدراسیونها فرآیند قانونی انتخابات را بر اساس مقررات و آیین‌نامه فدراسیون‌ها انجام خواهند داد.

وی همچنین از بهروز منتقمی سرپرست فدراسیون گلف برای برگزاری انتخابات این فدراسیون تقدیر کرد و به عزیزی رئیس جدید این فدراسیون و همچنین هاشم اسکندری که برای سومین بار ریاست فدراسیون بولینگ بیلیارد و بولس را بر عهده گرفت تبریک گفت.

داورزنی بار دیگر به موفقیت چشمگیر پرسپولیس در بازی مقابل السد اشاره کرد و گفت: هواداران در این رویداد تاریخی کشور که دیشب رقم خورد، نشان دادند در عرصه ملی سنگ تمام می‌گذارند و با دید ملی نگاه می‌کنند و برای سربلندی و عزت ایران و وحدت و ارتقای غرور ملی قدم بر می دارند. از مجموعه پرسپولیس و تلاشهای وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال برای حمایت و هموار کردن مشکلات این باشگاه قدردانی می‌کنم. قطعاً این موفقیت بدون اعمال یک مدیریت خوب رقم نمی خورد. آرزو می کنم در دو بازی دیگری که پرسپولیس پیش رو دارد این حماسه بزرگ هواداران باز هم رقم بخورد تا همه با هم قهرمانی پرسپولیس را در تهران جشن بگیریم.

وی در پایان از برگزاری مراسم تقدیر از روسای سابق فدراسیون هایی که به دلیل بازنشستگی جای خود را به جوان‌ترها داده‌اند خبر داد.