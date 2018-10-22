رشد ۳۳ درصدی صادرات و ۷ درصدی واردات خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر،علی رضا رشیدیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:حجم صادرات امسال استان تا کنون یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به سال قبل در همین زمان رشد ۳۳ درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: واردات استان هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و در این مدت ۱۴۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۶ میلیون دلاربه استان وارد شده که رشد هفت درصدی دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: تا کنون بالغ بر ۲۱۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در بانک ها مصوب و در اختیار متقاضیان طرح ها قرار گرفته است که سهم اولیه استان از تسهیلات اشتغال روستایی ۶۱۰ میلیارد تومان است که این رقم مصوب و پرداخت شده از سوی بانک ها به این طرح ها تاکنون بیش از یک سوم این تسهیلات است که به۲هزار و۸۰۰ طرح اختصاص یافته است.

وی گفت: این تسهیلات ظرفیت خوبی برای توسعه و اشتغال روستایی ایجاد کرده است و امید است روند پرداخت این تسهیلات با ارتقا طرح های ارائه شده و اقتصادی بودن آنها سرعت بیشتری یابد.

رشیدیان تاکید کرد: ارائه طرح های اقتصادی به تناسب شرایط هر منطقه و ظرفیت های آن بویژه در حوزه تکمیل چرخه و فرآیند تولیدات روستاها است و در این پرداختی ها روند افزایش سهم تسهیلاتی بخش کشاورزی از شرایط خوبی برخوردار بوده و امید داریم این روند ارتقا و تداوم داشته باشد.

وی بیان کرد:در حوزه اشتغال فراگیر هم تاکنون۶۳ میلیارد تومان از این محل برای ۶۴ طرح اقتصادی پرداخت شده است که این روند خیلی مطلوب نیست باید موانع و مسائل این مسیر مرتفع شده و کار از شرایط مناسبی برخوردار شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد:باید کمک های فنی و اعتباری سریعتر عملیاتی شود تا ظرفیت جذب تسهیلات اشتغال فراگیر هم فراهم تر شده و فعالان اقتصادی بتوانند از تسهیلات ارزان تر با شرایط بهتری بهره مند شوند.

وی تصریح کرد:تا کنون در حوزه اشتغال علی رغم همه مباحث و تکانه های اقتصادی و مشکلات ایجاد شده بر اساس گزارش شورای اشتغال شرایط استان وضعیت نسبتا خوبی دارد و از ابتدای سال تا کنون ۶۸ هزار اشتغال در سامانه ثبت شده که خود بیانگر ظرفیت خوب استان در بخش های مختلف برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال است.

رشیدیان بیان کرد:تلاش می کنیم با همت همه بخش ها و دستگاه ها بویژه بخش خصوصی و همت مردم این روند در استان ادامه داشته باشد و به اهداف برنامه ریزی شده سال دوم برنامه ششم دست پیدا کنیم.