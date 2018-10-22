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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

مرور آثار عباس کیارستمی در جشنواره فیلم رشد

مرور آثار عباس کیارستمی در جشنواره فیلم رشد

فیلم‌های آموزشی و تربیتی عباس کیارستمی در چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد نمایش داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، ۶ فیلم آموزشی و ۲ فیلم تربیتی از ساخته‌های فیلمساز فقید عباس کیارستمی که همگی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده اند در جشنواره رشد به نمایش گذاشته خواهد شد.

پس از نمایش این آثار در ۲ سانس، جلسه گفتگو با حضور کارشناسان و همکاران قدیمی عباس کیارستمی نیز برگزار می شود.

«زنگ تفریح»، «من هم می‌توانم»، «دو راه حل برای یک مسئله»، «رنگ‌ها»، «دندان‌ درد» عنوان فیلم‌های آموزشی مرحوم کیارستمی هستند که نمایش داده خواهد شد.

همچنین ۲ فیلم «اولی‌ها» و «مشق شب» نیز از جمله آثار تربیتی این فیلمساز فقید است که در جشنواره رشد اکران خواهد شد.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد را از ۲۵ آبان تا ۲ آذر در سینما فلسطین تهران برگزار می کند.

کد مطلب 4437831
آروین موذن زاده

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