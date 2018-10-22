سرانه مصرف لبنیات در ایران ناامید کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی در همایش غذای سالم، لبنیات سالم که روز دوشنبه در مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار شد، اظهار داشت: اگر در کشوری سرانه مصرف لبنیات بالا باشد قطعا آن کشور در سایر شاخص ها نیز در جایگاه مناسبی قرار گرفته است.

وی با اشاره به رتبه اول فنلاند در مصرف مواد لبنی در جهان، خاطرنشان کرد: میزان مصرف سرانه سالانه لبنیات هر فرد در فنلاند، ۳۶۵ کیلوگرم است اما در ایران، مصرف سرانه لبنیات ناامید کننده و کمتر از یک لیوان در روز است یعنی مصرف سرانه لبنیات روزانه در ایران حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ گرم و در سال حدود ۶۶ کیلوگرم است.

معاون وزیر بهداشت ، مصرف لبنیات را در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها مانند بیماری های دهان و دندان، پوکی استخوان، کوتاهی قد و سرطان های دستگاه گوارش موثر دانست و اضافه کرد: اگر مصرف سرانه لبنیات از کودکی آغاز و تا سالمندی ادامه داشته باشد، زندگی پربار، مولد و سالم می شود و از کار افتادگی به تاخیر خواهد افتاد.

رئیسی تاکید کرد: سرانه مصرف لبنیات در کشورهای مختلف، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی و GDP دارد و قیمت تمام شده لبنیات در سطح عرضه و توزیع باید به گونه ای باشد که مردم به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

وی اظهار داشت: برای اولین بار در کشور، دستورالعمل فنی و بهداشتی لبنیات به کمک صنف تهیه شد که تولید و توزیع مواد لبنی در کشور ساماندهی شد و هدف آن، کنترل مواد لبنی در سطح تولید، عرضه و توزیع و رعایت بهداشت کارکنان درگیر با تولید این مواد است.

رئیسی با اشاره به فعالیت ۹ هزار واحد صنفی و ۱۲۰ هزار نفر در حوزه لبنیات، از ارزیابی و پایش این صنف در سال گذشته توسط بهداشت محیط خبر داد و گفت: علاوه بر این واحدهای صنفی، تولید و عرضه لبنیات به روش سنتی نیز در کشور رایج است که می توانیم دو راهبرد در مورد آنها داشته باشیم یکی اینکه به آنها بگوییم تولید نکنید و واحدهای آنها را تعطیل کنیم و دیگر اینکه تولید کنند اما تحت نظارت و کنترل صنف، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن تقدیر از اصناف و نیروی انتظامی به دلیل کمک در نظارت به اصناف مختلف، گفت: اصناف، با جدیت، واحدهای تولیدی که تحت نظارت نیستند را تحت کنترل قرار دهند چون عرضه لبنیات ناسالم برای مردم، بسیار مضر و بیماری زا است.