«آدمک حصیری» به رادیو نمایش می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «آدمک حصیری» را فاطمه میرمحمدی نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: در اوایل دهه پنجاه، مسعود که فارغ التحصیل سینما است برای تهیه یک مستند از حیات وحش ایران همراه با اکیپ فیلمبرداری عازم منطقه ای جنگلی می شوند اما ...

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون بیوک میرزایی، میرطاهر مظلومی، محسن بهرامی، بهرام ابراهیمی، مجتبی طباطبایی، جواد پیشگر، امیر زنده دلان، ماندانا محسنی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«آدمک حصیری» به تهیه کنندگی زهرا عبدالله زاده، صدابرداری رضا طاهری و افکتوری محمدرضا قبادی فر، سه شنبه اول آبان ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.