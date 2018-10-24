سهم دانشگاهیان از پیاده روی اربعین/ موکبهای دانشجویی چندملیتی شد

خبرگزاری مهر-گروه حوزه و دانشگاه؛ زهرا سیفی: با توجه به تسهیلاتی که اخیرا به زائران اربعین اختصاص داده شده مانند کاهش هزینه ویزا و ارائه ارز دولتی، پیش بینی ها از افزایش حضور دانشجویان در مراسم پیاده روی اربعین سال ۹۷ حکایت دارد.

اما سفر اربعین برای دانشجویان نسبت به قشرهای دیگر متفاوت بوده، محدودیت و تسهیلات خاص خود را دارد. یکی از دغدغه های دانشجویان مشمول پسر برای حضور در این رخداد بزرگ فرهنگی، دریافت مجوز خروج از کشور است که ستاد ملی اربعین دانشگاهیان این کار را برای دانشجویان آسان کرده است.

این ستاد با همکاری دستگاه‌های آموزش عالی به منظور تسهیل گری حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین ایجاد شده و علاوه بر تسهیلاتی که به دانشجویان زائر اربعین ارائه می کند مجوز خروج دانشجویان را نیز دریافت می کند.

اعزام کاروان های دانشجویی تا ۲ آبان

علی بهرامی، مسئول دبیرخانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعزام کاروان های دانشجویی برای حضور در پیاده روی اربعین از ۲۷ مهرماه آغاز شده و تا ۲ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: پیش بینی های صورت گرفته نشان می دهد که ۱۵ هزار دانشجو به صورت کاروانی برای حضور در مراسم پیاده روی اربعین حاضر خواهند شد.

دریافت مجوز خروج از کشور توسط ۳۰ هزار دانشجو

مسئول دبیرخانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان با بیان اینکه تا کنون برای ۳۰ هزار نفر از دانشجویان مجوز خروج صادر شده، افزود: سال گذشته توانستیم برای ۵۱ هزار دانشجو مجوز خروج از کشور بصورت کاملا رایگان ثبت کنیم.

مسئول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: ستاد استقبال مرزی، با کمک دانشگاه های خوزستان و ایلام در مرزهای مهران و چزابه ایجاد شده و در خدمت دانشجویان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: دانشجویان در نجف اشرف به صورت متمرکز در صحن حضرت زهرا (ع) اسکان یافته و در مسیر پیاده روی کاظمین و کربلا نیز موکب های دانشجویی ایجاد شده و اسکان متمرکز دانشجویان در موکب شباب رضوی خواهد بود.

دسته روی سه هزار نفری دانشجویان جهان اسلام در شب اربعین

بهرامی تاکید کرد: همچنین ششم آبان شب اربعین دسته روی سه هزار نفری دانشجویان جهان اسلام را به حرم امام حسین (ع) خواهیم داشت.

برپایی موکبهای دانشجویی

وی افزود: چند دانشگاه در مسیر پیاده روی با محوریت موضوعات جهان اسلام موکب برپا می کنند و کار فرهنگی انجام می دهند. در چند سال اخیر از دانشجویان غیر ایرانی نیز برای موکب داری استفاده می کنند که موکب های دانشجویی عموما چند ملیتی شده اند.

بهرامی افزود: موکب «شباب المقاومه» که به همت جمعی از دانشجویان ایرانی، عراقی و لبنانی ایجاد شده، امسال نیز همچون سالیان گذشته با حضور دانشجویان ایرانی، عراقی، لبنانی، یمنی، ترکیه‌ای، پاکستانی، نیجریه‌ای و با همراهی سایر مسلمانان آماده ارائه خدمات به زوار اباعبدالله(ع) خواهد بود.

موکب «شباب المقاومه» که به همت جمعی از دانشجویان ایرانی، عراقی و لبنانی ایجاد شده، امسال نیز همچون سالیان گذشته برقرار است مسول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی افزود: موکب «شباب المقاومه» به دانشجویان کشورهای منطقه و به کشورهایی با زبان عربی که در محور مقاومت هستند، اختصاص دارد.

وی ادامه داد: همچنین موکب بین المللی «طلاب المقاومه الاسلامیه» را داریم که با محوریت دانشجویان انگلیسی زبان برپا می شود. در واقع در سراسر جهان اسلام دانشجویانی که به زبان انگلیسی صحبت می کنند دراین موکب اسکان می یابند و از ظرفیت این دانشجویان چه به صورت زائر و چه به صورت خادم استفاده می شود. این دانشجویان موضوعات فرهنگی با محتوای جهان اسلام به زائران پیاده روی اربعین ارائه می دهند.

بهرامی خاطرنشان کرد: از ظرفیت دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌های ایرانی تحصیل می‌کنند چون به زبان فارسی مسلط هستند نیز در موکب های بین المللی و هم در موکب های دانشجویان ایرانی استفاده می شود.

برپایی ۱۷ موکب دانشجویی در مسیر پیاده‌روی زائران اربعین

مسئول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی از برپایی ۱۷ موکب دانشجویی ایرانی در مسیر پیاده‌روی زائران اربعین خبر داد و افزود: این موکب‌ها در مرز مهران و چذابه و همچنین در استان‌های ایلام، خوزستان، تهران، مازندران و قم برای ارائه خدمات رفاهی به زائران برپا می‌شود.

وی گفت: ۱۰ موکب توسط دانشگاه‌ها در مسیر پیاده‌روی اربعین از مرز عراق تا کربلا برپا خواهد شد. همچنین دانشگاه آزاد قم در کاظمین، دانشگاه امام صادق(ع) در مسیر نجف تا کربلا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی‌ شریف و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موکب دارند.

مسئول دبیرخانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان ادامه داد: یک موکب نیز توسط دانشگاه پیام نور در نجف برپا خواهد شد که امکان اسکان هزار و ۵۰۰ نفر در آن فراهم شده است. همچنین موکب دیگری از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در کربلا برپا می‌شود.

ثبت نام ۵ هزار نفر از دانشجویان برای وام اربعین

بهرامی خاطرنشان کرد: برای تسهیل حضور دانشجویان در این رخداد بزرگ با هماهنگی های صورت گرفته به دانشجویانی که در این مراسم شرکت می کنند یک میلیون تومان وام اختصاص داده می شود که تا کنون ۵ هزار نفر برای دریافت وام ثبت نام کرده اند.

وی در ادامه یادآور شد: با رایزنی های صورت گرفته دانشگاه آزاد اسلامی یک میلیون تومان وام قرض الحسنه برای سفر اربعین به دانشجویان این دانشگاه که در قالب کاروان ها اعزام می شوند پرداخت می کند و وزارت بهداشت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان وام عتبات به دانشجویان علوم پزشکی و وزارت علوم هم قول مساعد داده که تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان پرداخت کند.

غیبت مجاز دانشجویان حاضر در مراسم اربعین

از سوی دیگر یکی دیگر از تسهیلات برای سفر اربعین، موضوع آموزشی است از این رو دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای اینکه دانشجویان شرکت کننده در مراسم اربعین، دغدغه غیبت کلاس های درسی را نداشته باشند، هر ساله با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها غیبت این دانشجویان را مجاز اعلام کرده و از دانشگاه ها درخواست می کنند نهایت همکاری را با دانشجویان مذکور داشته باشند.

در اربعین سال ۹۷ وزارتخانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال بخشنامه های به دانشگاه ها خواستار مجاز شدن غیبت دانشجویان حاضر در مراسم پیاده روی اربعین شدند.

برگزاری همایش بین‌المللی اربعین

غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم نیز اعلام کرد: طی ابلاغی که با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفته، مقدمات برگزاری همایش بین‌المللی اربعین فراهم‌شده است و برای مستندسازی و اثرگذاری بهتر این جریان و حرکت فرهنگی اربعین در دانشگاه‌ها، دومین سوگواره ملی اربعین با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.

برپایی موکب دانشگاهی در نقطه صفر مرزی

در روزهای مانده به اربعین دانشگاه هایی که در نقاط نزدیک به مرز قرار دارند نیز با برپا کردن موکب هایی خدمت رسانی به دانشجویان را آغاز می کنند.

محمدعلی اکبری، رئیس دانشگاه ایلام دراین خصوص گفت: هفته گذشته جلسه ستاد اربعین دانشگاهیان استان ایلام برگزار شد و در این جلسه تاکید شد که دانشگاه های استان به دانشجویان و اساتید و خانواده های آنها که قصد شرکت در پیاده روی اربعین را دارند خدمات ارائه دهند.

وی افزود: در این جلسه تاکید شد که تمامی ظرفیت های دانشگاه های استان مشخص و به صورت هماهنگ عمل کنند.

رئیس دانشگاه ایلام عنوان کرد: همچنین قرار است از ظرفیت ترابری و لجستیکی دانشگاه های استان برای انتقال همکاران دانشگاهی و اساتید تا مرز مهران استفاده شود.

اکبری اظهار داشت: قرار است دانشگاه ایلام در نقطه صفر مرزی موکب برپا کند که در این موکب فعالیت های فرهنگی و خدمات تغذیه ای ارائه می شود.

وی تاکید کرد: سایر دانشگاه های استان نیز در سطح شهر و ورودی شهر ایلام موکب برپا خواهند کرد.

رئیس دانشگاه ایلام خاطرنشان کرد: در موکب های دانشگاه های استان از ظرفیت نذورات جامعه دانشگاهی نیز استفاده خواهد شد.

علاوه بر دانشگاه ایلام، دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به عنوان دانشگاه مادر استان از سوی قرارگاه شهید علم الهدی به عنوان متولی برنامه ریزی برای ارائه خدمات به زائران پیاده روی اربعین تعیین شده است و با دانشگاه های استان به صورت مشترک موکب هایی در مسیر زائران اربعین تا مرز ایجاد کرده اند.

در این موکب های دانشگاه های استان خدمات فرهنگی، تغذیه و اسکان به زائران دانشگاهی و دیگر افراد ارائه می شود.

مهمترین اقدامات دانشگاههای علوم پزشکی برای سفر اربعین

دانشگاه های علوم پزشکی کشور همگام با سایر نهادها تمهیدات گسترده ای را برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم پیاده روی اربعین سال ۹۷ تدارک دیده اند.

آمادگی کامل ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی مرزی برای مراسم پیاده روی اربعین

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت از آمادگی کامل ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی مرزی کشور در مراسم پیاده روی اربعین خبر داد و گفت: ۹۷ آزمایشگاه تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این مراسم فعال هستند.

وی در خصوص تمهیدات بهداشتی برای مراسم پیاده روی اربعین، گفت: یکی از دستگاه های متولی تامین امنیت سلامت زائرین کربلا وزارت بهداشت است و ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی و مرزی کشور به عنوان دانشگاه های معین و خط اول هستند و آموزش های متعددی برای تیم های بهداشتی و درمانی در خصوص روش گرفتن نمونه و ارسال آنها به آزمایشگاه ها و یا آزمایشگاه های تخصصی تر برای بررسی بیشتر داده شده است.

معاون بهداشت گفت: دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، آبادان، کرمانشاه، بهبهان، شوشتر، دزفول و ایلام بعنوان دانشگاه های مرزی کشور و دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل، تبریز، ارومیه، خوی، کردستان و همدان به عنوان دانشگاه های معین و پشتیبان هستند و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در مراسم پیاده روی اربعین همکاری می کند.

دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، آبادان، کرمانشاه، بهبهان، شوشتر، دزفول و ایلام بعنوان دانشگاه های مرزی کشور و دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل، تبریز، ارومیه، خوی، کردستان و همدان به عنوان دانشگاه های معین و پشتیبان هستند و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در مراسم پیاده روی اربعین همکاری می کند وزیر بهداشت نیز با اشاره به مشارکت مستقیم ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی، یادآور شد: در طول مسیرهای منتهی به استان های مرزی در غرب و جنوب کشور، آمبولانس های اورژانس به فاصله ۵ تا ۴۵ کیلومتر مستقر خواهند بود و اورژانس کشور بر پایگاه ها و استقرار آمبولانس ها نظارت دارد و کنترل تغذیه و مراقبت از زائران نیز بر عهده کارشناسان بهداشتی است.

نظارت بر وضعیت بهداشتی مواکب در راهپیمایی اربعین حسینی

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، ایلام و کرمانشاه از ماه ها قبل در این زمینه فعالیت های خود را آغاز کرده اند. مسیر زائران و اماکن اسکان این عزیزان باید از لحاظ بهداشت محیط دقیقا بررسی شود و درخصوص بیماری آنفلوآنزا که ممکن است در اینگونه تجمعات دیده شود تمهیدات لازم صورت گیرد.

آماده باش کامل کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دکتر شهیار میرخشتی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان و نماینده تام الاختیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: تمامی کادر بهداشت و درمان از شروع مراسم راهپیمایی اربعین حسینی تا حدود چند روز پس از مراسم اربعین به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات مشغول خواهند بود. برای ورود به کشور عراق در استان خوزستان دو مرز چذابه و شلمچه وجود دارد که مرز شلمچه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی آبادان و مرز چذابه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اهواز است.

برنامه های دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دکتر کریم همتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ایلام در سال ۹۷ با محوریت اربعین اظهار کرد: در ایام تردد زائران اربعین حسینی امسال تعداد ۱۵۰ دستگاه آمبولانس، ۱۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۵ فروند بالگرد، ۳ بیمارستان صحرایی و ۱۲۰۰ نفر در قالب تیم های پزشکی به پرسنل درمانی استان به زائران خدمات دهی خواهند کرد.

تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر محمودرضا مرادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آمادگی بخش های مختلف بهداشت و درمان استان برای ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: امکانات بهداشتی و درمانی لازم برای زائران اربعین فراهم شده است. با توجه به در پیش بودن راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی با هدف خدمت به زائرانی که از مرز خسروی و مسیر کرمانشاه و قصرشیرین به عتبات عالیات تردد می کنند تمام امکانات درمانی مورد نیاز پیش بینی شده است.

دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تسهیلات سفر به اربعین دریافت می کنند

امیر للـه‌گانی، مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، گفت: با هماهنگی صورت گرفته با صندوق رفاه وزارت بهداشت به دو هزار دانشجوی متقاضی سفر به پیاده روی اربعین مبلغ ۷۰۰ هزار تومان تسهیلات سفر داده می‌شود.

وی در خصوص ارائه تسهیلات سفر اربعین به دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، گفت: از معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته شده است نهایت همکاری را با دانشجویان متقاضی سفر به پیاده روی اربعین فراهم کنند.

به گزارش مهر، دانشجویان در اربعین ۹۷، دو شب و سه روز در نجف و سه شب و چهار روز در کربلا حضور داشته و این فرایند از ۲۷ مهر الی ۹ آبان ادامه خواهد داشت.