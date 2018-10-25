مجید نامجومطلق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر سپاهان اظهار داشت: با توجه به سه برد اخیر آبی‌پوشان مقابل حریفان، این تیم از شرایط روحی خوبی برخوردار است و می‌تواند روز جمعه با حمایت هوادارانش، سه امتیاز حساس برابر سپاهان را از آنِ خود کند.

وی ادامه داد: استقلال مقابل سایپا با نبود روزبه چشمی و فرشید اسماعیلی، بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و مطمئناً اگر شرایط زمین تختی بهتر بود، آبی‌پوشان می‌توانستند به گل‌های بیشتری هم دست پیدا کنند.

عضو کمیته فنی تیم فوتبال استقلال افزود: دیدار برابر سپاهان برای آبی‌پوشان سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده است، پیروزی برابر این تیم می‌تواند، روند موفقیت‌های این تیم را بهتر کرده و این تیم می‌تواند رفته‌رفته خود را به صدر جدول نزدیک‌تر کند.

نامجومطلق در مورد تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد: سپاهان از بازیکنان باکیفیت و پرمُهره‌ای برخوردار است، آنها در ضربات ایستگاهی و ارسال از جناحین، عملکرد بسیار خوبی دارند و توانسته‌اند با این شیوه با داشتن مهاجمانی چون کی‌روش استنلی، به گل دست پیدا کنند و حالا استقلال باید تمرینات بیشتری برای خط دفاعی خود بگذارند تا بتوانند با آمادگی کامل به مصاف مهاجمان خطرناک سپاهان بروند.

وی در پاسخ به این سؤال که از لحاظ نفری، کدام تیم بر دیگری امتیاز دارد؟ افزود: با توجه به حضور بازیکنان باتجربه در سپاهان، این تیم شرایط بهتری دارد، آنها ۵۰ متر رو به جلوی خطرناکی دارند و استقلال باید با آمادگی کامل به مصاف این تیم رفته و با ارائه یک بازی خوب، پیروزی را از آنِ خود کند در غیر این صورت مهاجمان سپاهان از ثانیه‌ها استفاده کرده و می‌توانند برای استقلال دردسرساز شوند.

عضو کمیته فنی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته فنی گزارش آنالیز تیم سپاهان را به کادر فنی داده است یا خیر؟ گفت: کار کمیته فنی آنالیز نیست، ما نقطه نظرات خود را می‌گوییم و آن را به شفر انتقال می‌دهیم البته وظیفه آنالیز را در کمیته فنی به روانخواه سپرده‌ایم و او این کار را به خوبی انجام خواهد داد اما خودِ سرمربی هم آنالیزور خوبی دارد که مطمئناً نقاط قوت و ضعف سپاهان را به سرمربی تیم یادآوری کرده است. همچنین ما فقط نقش حمایت‌کننده را داریم و هدفمان موفقیت استقلال است.

نامجومطلق در پاسخ به این سؤال که آیا قبل از دیدار برابر سایپا، در خصوص نقاط قوت و ضعف این تیم به شفر کمک کرده بودید؟ تصریح کرد: پاسخ این سؤال را باید سخنگوی کمیته فنی (پرویز مظلومی) به شما بدهد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قبل از هر بازی، جلسه‌ای را با شفر برگزار خواهید کرد یا خیر؟ افزود: به طور حتم جلسات برگزار خواهد شد اما نه برای هر بازی. هر زمان احساس نیاز شود با یکدیگر همفکری و مشورت می‌کنیم. در این راستا نشستی خواهیم داشت تا در خصوص مسائل تیم با سرمربی و همکارانش مذاکره کنیم.

عضو کمیته فنی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سؤال که نتیجه دیدار را چگونه پیش‌بینی خواهید کرد؟ گفت: هر تیمی که از نقاط قوت و ضعف حریفش به خوبی استفاده کند، مطمئناً برنده این دیدار خواهد بود البته پیش‌بینی سخت است و نمی‌توان نتیجه را از الان حدس زد زیرا بارها اتفاق افتاده و حتی در جام‌جهانی هم شاهد بودیم که تیم‌های بزرگ که همه فکر می‌کردند در پایان قهرمان خواهند شد، خیلی زود از دورِ مسابقات کنار رفتند.

نامجومطلق در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم روز جمعه همه هواداران استقلال به ورزشگاه آمده و ضمن احترام به کادر فنی و بازیکنان حریف، تیم خود را تشویق کرده تا بازیکنان استقلال با حمایت آنها سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کنند.