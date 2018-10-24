شماره ۲۵ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین شماره از فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و سردبیری مسعود معینی‌پور، منتشر شد.

این شماره از فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شامل پرونده های زیر است:

فلسفه علم در ایران

فلسفـه علـم از زایـش تا بـاروری

تعامل تاریخ و فلسفه علم، بررسی موضوعی علم و تمدن اسلامی

آسیب‌شناسی نهاد فلسفه علم در ایران با نگاهـی جامعـه‌شناختـی

بانکـداری اسلامی

بانکداری بدون ربا؛ مواجهـه‌ای درون‌گفتـمـانی

مختصات پول و بانک از منظر اعتباریات علامه طباطبایی(ره)

درآمدی بر مناسبات سنت اسلامی و علوم اجتماعی اسلامی

گونه‌شناسی مفهومی علوم اجتماعی اسلامی

سنت اسلامی، فلسفه علوم اجتماعی و روش‌شناسی

سنت اسلامی؛ آسیب‌شناسی و جریان‌شناسی علوم اجتماعی اسلامی

حوزه علمیه و علوم اجتماعی اسلامی

روش استنباط احکام فقهی

ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی

بایسته‌های حکم‌شناسی در فقه‌الاجتماع (روش‌شناسی استنباط علم‌الاجتماع از قرآن)

بیست و پنجمین فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا ویژه تابستان۹۷ با مدیرمسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و به سردبیری مسعود معینی‌پور با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.

جهت دریافت این شماره از فصلنامه می توانید با مرکز پخش به شماره ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۵۶ تماس حاصل کنید.