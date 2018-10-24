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۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۱۱

به همت مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا؛

شماره ۲۵ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد

شماره ۲۵ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد

بیست و پنجمین شماره از فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و سردبیری مسعود معینی‌پور، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین شماره از فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و سردبیری مسعود معینی‌پور، منتشر شد. 

این شماره از فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شامل پرونده های زیر است:

فلسفه علم در ایران

فلسفـه علـم از زایـش تا بـاروری

تعامل تاریخ و فلسفه علم، بررسی موضوعی علم و تمدن اسلامی

آسیب‌شناسی نهاد فلسفه علم در ایران با نگاهـی جامعـه‌شناختـی

بانکـداری اسلامی

بانکداری بدون ربا؛ مواجهـه‌ای درون‌گفتـمـانی

مختصات پول و بانک از منظر اعتباریات علامه طباطبایی(ره)

درآمدی بر مناسبات سنت اسلامی و علوم اجتماعی اسلامی

گونه‌شناسی مفهومی علوم اجتماعی اسلامی

سنت اسلامی، فلسفه علوم اجتماعی و روش‌شناسی

سنت اسلامی؛ آسیب‌شناسی و جریان‌شناسی علوم اجتماعی اسلامی

حوزه علمیه و علوم اجتماعی اسلامی

روش استنباط احکام فقهی

ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی

بایسته‌های حکم‌شناسی در فقه‌الاجتماع (روش‌شناسی استنباط علم‌الاجتماع از قرآن)

بیست و پنجمین فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا ویژه تابستان۹۷ با مدیرمسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و به سردبیری مسعود معینی‌پور با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.

جهت دریافت این شماره از فصلنامه می توانید با مرکز پخش به شماره ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۵۶ تماس حاصل کنید.

کد مطلب 4439449

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