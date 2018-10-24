شماره ۲۵ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین شماره از فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و سردبیری مسعود معینیپور، منتشر شد.
این شماره از فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شامل پرونده های زیر است:
فلسفه علم در ایران
فلسفـه علـم از زایـش تا بـاروری
تعامل تاریخ و فلسفه علم، بررسی موضوعی علم و تمدن اسلامی
آسیبشناسی نهاد فلسفه علم در ایران با نگاهـی جامعـهشناختـی
بانکـداری اسلامی
بانکداری بدون ربا؛ مواجهـهای درونگفتـمـانی
مختصات پول و بانک از منظر اعتباریات علامه طباطبایی(ره)
درآمدی بر مناسبات سنت اسلامی و علوم اجتماعی اسلامی
گونهشناسی مفهومی علوم اجتماعی اسلامی
سنت اسلامی، فلسفه علوم اجتماعی و روششناسی
سنت اسلامی؛ آسیبشناسی و جریانشناسی علوم اجتماعی اسلامی
حوزه علمیه و علوم اجتماعی اسلامی
روش استنباط احکام فقهی
ویژگیهای روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی
بایستههای حکمشناسی در فقهالاجتماع (روششناسی استنباط علمالاجتماع از قرآن)
بیست و پنجمین فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا ویژه تابستان۹۷ با مدیرمسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و به سردبیری مسعود معینیپور با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.
جهت دریافت این شماره از فصلنامه می توانید با مرکز پخش به شماره ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۵۶ تماس حاصل کنید.
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