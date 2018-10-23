دانشگاه پیام نور به دانشگاه نسل سوم و کارآفرین تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رسولی شربیانی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد اظهارداشت: با داشتن سه مرکز دانشگاهی و شش واحد دانشگاهی در آبیک، الوند، دانسفهان، شال، آوج و اسفرورین زمینه تحصیل همه گروهها در استان مهیا شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۵ هزار مترمربع فضای آموزشی داریم که حدود ۸۲۰۰ تا ۹۰۰۰ دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند که ۷۰ درصد آنها در مرکز استان و ۹۰ درصد بومی هستند.

رسولی شربیانی تصریح کر: برخورداری از ۶۸ نفر هیئت علمی و ۲۷۱ کارمند توانسته ایم زمینه تحصیل دانشجویان در ۵۴ رشته کارشناسی و ۱۷ رشته در مقطع کارشناسی ارشد را فراهم کنیم.

درخواست ۳۶ رشته جدید را داریم

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین یادآورشد: برای به روز رسانی رشته ها و پاسخگویی به نیازهای علاقمندان برای ایجاد ۳۶ رشته جدید در مقطع کارشناسی و ۹ رشته در ارشد درخواست داده ایم که از طریق سازمان مرکزی مسیر قانونی آن طی می شود.

وی بیان کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، رعایت الگوی مصرف در هزینه ها را عملی کردیم و یک ساختمان در مرکز شهر را در اختیار آموزش و پرورش قرار دادیم برای دبیرستان غیرانتفاعی و از این مسیر ماهانه ۱۵ میلیون تومان صرفه جویی شد و برای سال آینده ۱۵۰ دانش اموز پذیرفته خواهد شد که بتدریج درنظر داریم این مدارس را در سطح مجتمع آموزشی ارتقا بخشیم.

رسولی تصریح کرد: کار دیگر راه اندازی میز خدمت در دانشگاه با ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار است که خدمات آموزشی در یک جا سرویس دهی می شود.

وی اظهارداشت: در حوزه فرهنگی کانونها در گذشته فعال نبود اما با اقدامات انجام شده در حال حاضر ۹ انجمن علمی از جمله در عرصه های حقوق، روان شناسی، فنی، مهندسی، کشاورزی و شش کانون علمی شعر و ادب، قرآن و عترت، هلال احمر، جهانگردی و کارآفرینی فعال شده که کار فرهنگی صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین در خصوص نشاط سیاسی در این دانشگاه یادآورشد: چون این دانشگاه غیر حضوری است شاید آن نشاط و جنب و جوش که به واسطه حضور فیزیکی ایجاد می شود را در این واحد نبینیم اما درحال حاضر یک تشکل بسیج دانشجویی داریم و یک تشکل انجمن اسلامی دانشجویان هم در حال گرفتن مجوز است.

دریافت مجوز انتشار سه مجله

وی اضافه کرد: سه نشریه تخصصی انگیزه، خزان و نبض دانشجو مجوز فعالیت گرفتند که اولین نشریه دانشجویی شماره نخست خود را هفته آینده منتشر می کند.

رسولی از کسب رتبه دوم در جشنواره حرکت خبرداد و اظهارداشت: در جشنواره قرآن هم تعداد هفت نفر اعزام شدند که شش نفر به مسابقات کشوری راه یافتند.

وی بیان کرد: در حوزه پژوهش ۲۱ طرح پژوهشی در مجلات علمی چاپ شده و ۱۸ طرح پژوهشی در رشته های شیمی، روان شناسی، مدیریت و زمین شناسی در حال اجراست.

رسولی شربیانی در ادامه از وضعیت فضای آموزشی و آزمایشگاهی این واحد دانشگاهی خبرداد و گفت: آزمایشگاه شیمی دانشگاه بسیار مدرن است و تجهیزات به روزی دارد و آزمایشگاه زمین شناسی و زیست شناسی و فیزیک نیز امکانات بسیار مدرنی دارد که در اختیار بخش خصوصی و خارج از دانشگاه هم قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ۵ آزمایشگاه شیمی و یک آزمایشگاه مرجع شیمی هم داریم که مقرر شده با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان این امکانات را در اختیار صنعت استان قرار دهیم.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین تصریح کرد: در حوزه پژوهشی دنبال فرصتهایی بودیم تا توان علمی و تحقیقاتی خود را نشان دهیم به همین دلیل برگزاری هفته پژوهش در سال آینده به این واحد سپرده شده است.

وی افزود: در این همایش نمایشگاهی با ۴۰ غرفه برپا خواهد شد و توانمندی تحقیقاتی دانشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

رسولی شربیانی گفت: این نمایشگاه در سالن ورزشی دو هزار نفره افتتاح می شود و ۱۰ عرفه به صنایع و ۱۰ غرفه به کشاورزی و بقیه به پژوهش داده می شود و در کنار آن یک همایش ملی فرهنگ و دانشگاه را هم در اسفند ماه میزبانی خواهیم کرد.

وی با اشاره به نشست با استاندار و معاونان در بیستم آبان ماه اظهار امیدواری کرد برای استفاده از ظرفیت های دانشگاه اقدام مناسب صورت گیرد.

رسولی شربیانی از کمبود استاد در برخی رشته ها هم خبر داد و اظهارداشت:در رشته تربیت بدنی استاد نداریم که دو نفر دکتری جدب شده است و در حسابداری و مدیریت، حقوق و روان شناسی هم به چند استاد نیاز داریم که باید تامین شود.

آمایش رشته ها در دستور کار است، بحران دانشجو نداریم

شربیانی در مورد بحران پذیرش دانشجو گفت: خوشبختانه در این زمینه مشکلی نداریم اما ساماندهی رشته ها یی که دانشجو ندارد یا کم است را آغاز کرده ایم و با اجرای طرح آمایش رشته ها یک بازنگری در فعالیتها صورت خواهد گرفت.

وی گفت: وقتی رشته های متعدد دایر است سعی می کنیم با تجمیع دانشجوی بیشتری جذب شود لذا نه تنها بحران نداریم بلکه با بومی گزینی و روش های ساده پذیرش و شهریه ارزان و قسطی کردن پرداختها دومین واحد دانشگاهی در کشور در جذب دانشجو بودیم.

رسولی شربیانی گفت: در دانشگاه پیام نور استان رشته دکتری و شرکت دانش بنیان ثبت شده نداریم البته سه شرکت دانش بنیان درخواست داده اند تا در رشته های توریسم، هنر و برنامه نویسی فعال شوند.

وی با اشاره به تسریع در صدور مدارک دانشگاه نیز گفت: در گذشته صدور مدرک در دو ماه صورت می گرفت که در حال حاضر به یک ماه کاهش یافته و بزودی این زمان به یک هفته تقلیل خواهد یافت.

رسولی شربیانی همچنین گفت: در آموزش آزاد مجوز داریم تا در رشته های کوتاه مدت دانشجو بپذیریم که در رشته فوریتهای پزشکی آموزش ها آغاز شده و با ارتباط با صنایع و برنامه و بودجه کارهای اموزش آزاد با هزبنه کمتر ارایه می شود.

پیام نور به دانشگاه نسل سوم و کارافرین تبدیل خواهد شد

وی در خصوص ویژگیهای دانشگاه گفت: تمام هزبنه ها در دانشگاه قسطی و با وام قرض الحسنه قابل پرداخت است و همه شهریه را می تواند پوشش دهد و تحصیل در دانشگاه پیام نور بسیار آسان شده و در فوق لیسانس با سیستم فراگیر داوطلب وارد شده و ثبت نام می کند و پس از شرکت در ازمون اگر حد نصاب را کسب کند دانشجو می شود.

رسولی شربیانی گفت: برای همه دروس کلاس تعریف کرده ایم و اگر در هر ترم چهارجلسه تشکیل می شد آن را به شش جلسه افزایش داده ایم که با استقبال دانشجویان روبرو شده است.

وی اضافه کرد: یک دفتر کارآفرینی راه اندازی کردیم و با استفاده از چند استاد در قالب آموزش مهارتی فعالیتهایی را آغاز کرده ایم و یک تفاهم نامه هم برای آموزش کارگران امضا شده است. اقوام خواهیم کرد.

شربیانی در خصوص کم بودن نشاط سیاسی در این دانشگاه گفت: چون تحصیل غیر حضوری است شاید نشاط سیاسی کمتر باشد و مسائل حزبی هم پر رنگ نیست اما کانونها فعال است.

محمد خزاعی مسئول اموزش دانشگاه پیام نور استان قزوین همچنین گفت: بیش از ۷۰ رشته در مقطع کارشناسی داریم و در حال حاضر تسهیلات خوبی به دانشجویان داده می شود و شهریه ثابت ۱۹۸ هزار تومان است و گاهی تا ۱۰۰ هزار تومان هم کاهش می دهیم و در دوره های ارشد با ۷۰۰ هزار تومان می توان ثبت نام کرد.

وی افزود: دانشگاه پیام نور، کتاب محور در کنار کلاس است و بشدت دانشجویان پیام نور در تحصیلات تکمیلی موفق و با دانش هستند و پایان نامه ها اکثرا کاربردی است بویژه در رشته های زمین شناسی و فیزیک اما در علوم انسانی خاک می خورد.

وی افزود: نمایشگاه هفته پزوهش فرصتی برای ارتباط صنعت و دانشگاه است تا از ایده های برتر استفاده شود.

خزاعی تصریح کرد: اکثرا دانشجویان شاغل هستند و برای گرفتن مدرک زحمت می کشند و می توان گفت حدود ۳۰ درصد دانشجویان شاغل هستند.

مسئول آموزش دانشگاه پیام نور استان یادآورشد: در تکمیل طرفیت اقبال در برخی رشته هاست لذا ظرفیت خالی داریم و علاقمندان می توانند دروس مشترک و دروس اختصاصی هم بگیرند بدین صورت که در ترم اول اگر معدل ۱۲ بگیرند می توانند بعدا تغییر رشته بدهند به همین دلیل از همه گرایشها می توانند استفاده کنند و اگر رشته ای ظرفیتش تکمیل بود ثبت نام کنند و دروس عمومی و اختصاصی را بگیرند و بعد تغییر رشته دهند.

معصومه پور تقی مسئول اداری دانشگاه هم گفت: با پیگیری امور ارتقاء رتبه و پایه همکاران توانستیم عقب ماندگیها را جبران کنیم و مسائل بلاتصدی را هم ساماندهی کردیم که موجب تقویت نشاط و انگیزه همکاران شد.

وی افزود: احداث پارکینگ با ظرفیت ۸۰ خودرو برای همکاران و ۳۵ خودرو برای اساتید، پیگیری اسناد مالکیت ساختمانها و سند دار شدن ۹ ساختمان از مجموع ۱۵ ساختمان، دیوار کشی و محوطه سازی، ایجاد فروشگاه کتاب و راه اندازی پیشخوان دولت و ساماندهی حوزه دانشجویی و فارغ التحصیلی و ایجاد اتاق دفاع از پایان نامه های دانشجویی از دیگر کارهای انجام شده است.



