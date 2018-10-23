برندسازی غذای حلال با محوریت استان قم پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در دیدار نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد ملی ایران طی سخنانی با اشاره به نقش سازمان استاندارد در نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی در داخل اظهار داشت: توجه به این مسئلهٔ مهم موجب گرایش بیشتر مردم به استفاده از محصولات داخلی و شکوفایی تولید و کسب و کار خواهد شد.

وی بیان داشت:‌ ادارات کل استاندارد قم همکاری خوبی با سایر دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی داشته و در راستای تحقق برنامه‌ها عملکرد مثبتی داشته است.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود جایگاه قم در زمینه مسائل دینی و فقهی اظهار داشت:‌ از این ظرفیت بایستی در زمینه استاندارد نیز استفاده شود.

وی رونق تجارت غذای حلال در سطح جهان را مورد توجه قرار داد و گفت: کشور ایران با وجود جمعیت غالب مسلمان و شیعه می‌تواند در این زمینه پیشگام باشد.

صادقی با اشاره به ظرفیت‌های قم در تحقق برندسازی غذای حلال افزود: کارهای خوبی در استان قم در راستای بسترسازی علمی غذای حلال شکل گرفته است و بایستی از این بسترها نهایت استفاده را ببریم.