به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح چهارشنبه در مراسم آغازین صبحگاه دانش آموزان دبیرستان فاطمه زهرا (س) و هنرستان فرزانه وحدتیه با بیان اینکه مدرسه خانه دوم دانش آموزان است و آموزش های لازم در این مکان تربیتی اتفاق می افتد گفت: مدرسه به عنوان متولی تعلیم و تربیت باید بهترین مکان هر شهر یا روستا باشد تا مسیر پیشرفت منطقه در آن ترسیم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: محیط یک مدرسه در کنار آموزش و پرورش باید یک فضای مهارتی برای آمادگی دانش آموزان برای زندگی در آینده باشد.

وی با بیان اینکه مسئولان مدرسه باید پاسخگوی سوالات دانش آموزان باشند تصریح کرد: دانش آموزان را نسبت به پرسشگری و پاسخ گویی حساس کنید و تمرین های لازم را در این خصوص در نظر بگیرید تا نوجوان ما در آینده نسبت به پاسخ گویی به مردم مسئولیت پذیر باشند.

این مقام مسئول افزود: دانش آموزان در مدرسه بایدها و نباید ها، احترام به خود و مردم، فرایند یاددهی و یادگیری را بیاموزند تا در زندگی اجتماعی بتوانند مشکلات خود حل کنند.

کرمی افزود: دانش آموزان در مدارس باید بر پایه علم، دانش و فضائل معنوی پیش روند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر یادآور شد: مدرسه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در رشد و شکل گیری شخصیت اجتماعی دانش آموزان محسوب می شود و محیط مدرسه باید از نظر عاطفی و شخصیتی به منزله یک خانواده باشد که معلم نقش ولی دانش آموز را اجرا می کند.

وی باشاره به اینکه دانش آموزان سرمایه مهم جامعه هستند یادآور شد: رشد جامعه دانش آموزی در آینده، ارتقا فرهنگ عمومی را به دنبال خواهد داشت.

کرمی اضافه کرد: بدون تردید فعالیت های جمعی بر فعالیت فردی ارجحیت دارد و همچنین کارهای جمعی سود و ارزش بیشتری نیز دارد و پیشرفت همگانی را پیش می آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ابراز داشت: خودپسندی و غرور در شما دانش آموزان آثار و پیامدهای بسیار مخربی دارد به گونه ای که می توان غرور و خودپسندی را عامل سقوط شخصیت دانست.

وی با بیان اینکه هر روشی که بتواند دانش آموز را به فکر وادار کند و منجر به تولید ایده شود، بسیار ارزشمنداست ادامه داد: دانش آموزان برای مسئله محوری در امور و بحث های علمی ارزش قائل شوند.

کرمی اظهار داشت: حضور همه مسئولان منطقه در صف صبحگاه شما دانش آموزان نشان دهنده اهمیت توجه به شما است و عقیده ما بر این است تا بهترین شرایط را برای پرورش شما لحاظ کنیم.

وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر انتظار وی از دانش آموزان که تحصیل، تذهیب و ورزش را در بر می گیرد ابراز داشت: به تحصیل خود به عنوان اولین اولویت نگاه کنید وکسب فضائل معنوی را فراموش نکنید همچنین توجه به ورزش و سلامت را سرلوحه کار خود قرار دهید.