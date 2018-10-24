غلامعلی نادعلی زاده به خبرنگار مهر، گفت: در دوران گذشته تعزیهنامه برای اربعین بسیار نوشته و اجرا میشد. اصولا اربعین رویداد بسیار مهمی برای هنرمندان و اهالی تعزیه بود، چرا که روایتهای تاریخی اربعین، مثل حضور جابر بن عبدالله انصاری، صحابی جلیل القدر پیامبر در کربلا، رویدادهای مهم و به لحاظ درام جذاب هستند.
وی افزود: من درباره شخصیت جابر بن عبدالله انصاری دو تعزیه نامه نوشتم. یکی سرگذشت خود این صحابی پیامبر مکرم اسلام است و دیگری درباره اربعین و حضور جابر بن عبدالله در کربلاست. این دو تعزیه نامه را پیشترها هم خودم خواندم و اجرا کردم و هم گروههای دیگر، اما به تازگی هیچ اجرایی نداشتهایم. خود گروه ما که نه فضایی دارد و نه بانی، افرادمان پراکنده هستند و در استانهای مختلف سکونت دارند. تشکلی نداریم برای حمایت و گروه ما هم که منسجم نیست.
ملکالشعرای تعزیه ایران همچنین از نگارش یک نسخه تعزیه جدید خبر داد و گفت: مفاهیم مربوط به اربعین همان مفاهیم گذشته هستند. مردم در دورههای مختلف تاریخی عاشقانه در اربعین به زیارت امام حسین (ع) میرفتند. در این سالها نیز سنت پیاده روی اربعین دوباره احیا شده است. این شور و علاقه به پیاده روی اربعین باعث شد تا من تعزیه نامهای درباره این رویداد و این سنت مهم بنویسم.
نادعلی زاده درباره روایت قصه مجلس تعزیه پیاده روی اربعین نیز اشاره کرد: جوانی از اهالی کوفه است که به عشق حضرت سیدالشهدا و زوارش میخواهد نذری و خرج برای پیاده روی اربعین بدهد، اما مال و منالی ندارد. او از کوفه به بغداد میرود و برای رسیدن به مقصود خود در کارخانهای مشغول به کار میشود، اما درآمدش چندان نیست و ناچار میشود «کلیه» خود را بفروشد تا با پول آن از زوار پذیرایی کند. بعد ازدواج میکند و با همسرش از زوار و کسانی که برای پیاده روی اربعین آمدهاند، پذیرایی میکند.
این تعزیه خوان همچنین با اشاره به تعداد آثار خود در نگارش نُسخ تعزیه نیز گفت: تاکنون ۳۳۳ مجلس تعزیه ساختهام که مجلس تعزیه اربعین یکی از آنهاست. کلا این تعزیهنامهها هشت جلد میشود که الحمدالله جلد نخست آن شامل ۴۰ مجلس به چاپ رسیده است و باقی مجلدات هم باید منتشر شود. متاسفانه کسی در پی حمایت نیست و امروزه حتی دیگر بانی برای اجرای تعزیه هم پیدا نمیشود. سردمداران فرهنگی و مسئولان و دولتمردان هم که اصولا خواب هستند و نسبتی با این دست از کارها ندارند.
نادعلی زاده درباره روند انتشار دیگر مجلدات مجموعه تعزیه نامههای «این رستخیز عام» نیز اشاره کرد: نشر خیمه چندین بار برای ادامه این مجموعه پیغام داد، اما من هنوز فرصت تصحیح و بازآفرینی دیگر نسخ را پیدا نکردهام. اولویت من اکنون بررسی و ویرایش کتابها و آثار جدید خودم است. از این مجموعه تصحیح ۲۰ مجلس تعزیه دیگر را نیز آغاز کردهام، اما هنوز به اتمام نرسیدهاند. آماده سازی آنها برای انتشار نیازمند مراجعه مکرر به ناشر و ویرایش چندباره و نگاه کردن و نمونه خوانی است تا بدون هیچ اشکالی منتشر شوند و البته این کار زمان و انرژی زیادی را از من میگیرد، اما امیدوارم به فضل خدا این کار نیز زودتر تمام شود.
غلامعلی نادعلی زاده (متولد ۱۳۲۰) ملقب به ملکالشعرای تعزیه ایران است. او از پنج سالگی تعزیه خوانی را آغاز کرد و خانواده او اکثرا تعزیه خوان بودهاند. او با سالها سابقه تعزیه خوانی در حوزه پژوهش و تصحیح نُسخ تعزیه نیز اقدام کرد. به باور او بسیاری از نسخههای قدیمی تعزیه اشکال فقهی داشتهاند و باید اصلاح و باز آفرینی میشدند.
نادعلی زاده با بازآفرینی و تصحیح بسیاری از نسخههای تعزیهای که در طول ۱۵۰ سال گذشته در جای جای ایران اجرا میشدند مجموعه کتابهایی با عنوان «این رستخیز عام» را منتشر کرده است. «مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع)»، «مجلس تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی (چهار سردار)»، «مجلس تعزیه عاشورا»، «مجلس تعزیه شهادت حضرت ابوالفضل»، «مجلس شهادت پسران امام حسن(ع)»، «مجلس شهادت پسران ام البنین»، «مجالس تعزیه شهادت مسلم بن عقیل و طفلان مسلم» و «مجالس تعزیه بازار شام و شهادت حضرت رقیه(ع)» عناوین شماری از مجلدات منتشر شده مجموعه «این رستخیز عام» است.
«رفرف عشق: مدایح و مراثی اهلبیت اطهار(ع)» و «نامه تعزیه: ۳۲ مجلس تعزیه» از دیگر کتابهای منتشر شده نادعلی زاده است.
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