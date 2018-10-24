«حشد شعبی» در تأمین امنیت زوار حسینی (ع) در اربعین نقش محوری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «صادق الحسینی» رئیس کمیته امنیتی در شورای استانداری دیالی عراق اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی نقش محوری در تأمین امنیت زوار حسینی (ع) در طول ایام اربعین دارند.

بر اساس این گزارش، الحسینی اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی در زمینه تأمین امنیت زوار حسینی (ع) در اربعین به طور کامل با دستگاه های امنیتی مختلف هماهنگ هستند.

طبق اعلام رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری دیالی، نیروهای حشد شعبی قرار است امنیت ۱۰۰ کیلومتر از مسیر زوار حسینی (ع) به سمت کربلاء را تأمین کنند.

الحسینی تأکید کرد که نیروهای حشد شعبی امنیت مسیر بعقوبه به سمت بغداد و همچنین مسیرهای منتهی به کربلاء را برعهده خواهند داشت.