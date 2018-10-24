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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

معاون وزیر راه:

اعضای موافقنامه چابهاربیشتر می‌شود/تکذیب واگذاری چابهار به هندیها

اعضای موافقنامه چابهاربیشتر می‌شود/تکذیب واگذاری چابهار به هندیها

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: متاسفانه شایعاتی مبنی بر واگذاری مدیریت بندر چابهار به هند شنیده می‌شود که کاملا کذب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد راستاد در حاشیه نشست شورای هماهنگی اجرایی سازی موافقتنامه سه جانبه ترانزیتی چابهار گفت: براساس پیش‌بینی‌های توافقنامه چابهار باید کشورهای بیشتری را به عضویت این توافقنامه درآوریم تا بندر چابهار به یکی از بزرگترین بنادر ترانزیتی منطقه تبدیل شود.

وی ادامه داد: امروز بالاخره امکان برگزاری اولین نشست شورای هماهنگی موافقتنامه سه جانبه بین سه کشور ایران، هند و افغانستان در کوتاهترین زمان ممکن بعد از پیش بینی هایی که برای برگزاری آن انجام شده بود، ممکن شد.

وی گفت: خوشبختانه ما توانستیم در این نشست شورای هماهنگی بر اساس ماده ده توافقنامه که با هم به امضا رسانده ایم قرار بر این شد تا اولین کمیته پیگیری طی دو ماه آینده در بندر چابهار برگزار شود و در آن به جزئیات عملیاتی و راهکارهای بهبود و ارتقای مزیت‌های دالان ترانزیتی موضوع این موافقتنامه پرداخته شود.

کد مطلب 4439959

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