برخی می خواهند جرائم بی حجابی و شرب خمر کم اهمیت جلوه داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بهارستان برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در این مراسم با تسلیت ایام مصیبت خاندان عصمت و طهارت(ع) و آرزوی بهره مندی کامل از فیوضات معنوی این ایام برای زائرین اربعین حسینی، با اشاره به زیارت اربعین که از حضرت امام صادق(ع) نقل شده است اظهار داشت: آن حضرت در توصیف مقام جدشان می فرمایند؛ السلامُ علی وَلیِّ الله و حبیبه؛ سلام بر ولی و حبیب خدا، السلامُ عـَلی خلیلِ اللهِ وَ نجیبه؛ سلام و درود بر خلیل و گزیده خدا. السلامُ علی صَفیِّ اللهِ و ابن ِ صَفیّـه؛ درود بر برگزیده خدا و در این زیارت شریف آن حضرت اوصاف و ویژگی های تمام انبیاء را در حضرت سید الشهدا(ع) تجمیع نمودند، از حضرت آدم که به صفی ا ... و حضرت ابراهیم که به خلیل ا... ملقب و نبی مکرم اسلام(ص) که حبیب ا ... است تا مردم بفهمند که امام حسین(ع) دربر دارنده همه کمالات انبیاء از آدم تا خاتم می باشد.

رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: اگر بدنبال حق و حقیقت و کمال و هدایت می گردید همه را در قیام ابا عبدا ... الحسین (ع)، زندگی و سیره آن حضرت بجویید و ما در منابع و معارف دینی در مورد انبیاء و اولیاء مضامین صلوات ها را داریم؛ اما در مورد خاص حضرت سید الشهداء(ع) بیشتر از سلام استفاده می کنیم که در این رابطه بعضی از بزرگان تفسیر داشته اند که سلام یعنی خداوند حافظ تو باشد و یا به معنای سلامتی است، یعنی آرزوی سلامتی برای یکدیگر داشته باشیم و برخی نیز گفته اند که به معنای تسلیم است؛ یعنی آنچه که تو می گویی، من تسلیم اراده و فرمان تو هستم و وقتی به سید الشهداء(ع) سلام می کنیم؛ همه این معانی اراده می شود از جمله سلامتی، حفظ و حراست و از همه مهمتر اینکه من دارم عهد می بندم که از ناحیه من آسیبی به شما نرسد. اما گاهی به واسطه عملکردهایمان به آن حضرت آسیب می رسانیم و باید مراقب باشیم؛ مبادا اعمال و کارهای ما به راه، رسم، آرمان و هدف امام حسین(ع) آسیب برساند و باید عهد و پیمان ببندیم که وقتی به آن حضرت سلام می دهیم؛ مصمم باشیم از ناحیه ما آسیبی به امام حسین(ع) و آرمان هایی که ایشان برای آن قیام نمودند وارد نگردد.

غلامحسین اسماعیلی افزود: متاسفانه این روزها مطالبی عنوان می شود که جرائمی مانند بی حجابی و شرب خمر کم اهمیت جلوه کنند، در حالیکه این امور مظهر بی توجهی به دین خداست. ما تاریخ و فرهنگ امام حسین(ع) را بطور دقیق مطالعه و درک نمی کنیم تا به این نکته پی ببریم که امام حسین(ع) در برابر یزید ایستاد؛ کسی که شارب خمر و نسبت به دین خدا بی اعتنا بود و اتفاقی که در دوران یزید می افتاد، این بود که دین خدا داشت از بین می رفت و حضرت سید الشهداء (ع) برای نجات دین خدا قیام کرد و مبادا که در برابر دین خدا و کم رنگ شدن آن کوتاهی کنیم؛ هرچند که هرگز چنین رویدادی اتفاق نخواهد افتاد.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: حضرت امام حسین(ع) می فرمایند: لایَحِلُّ لِعَینٍ مُؤمِنَةٍ تَرَی اللّه َ یُعصی فَتَطرِفَ حَتّی تَغَیِّرَهُ؛ بر هیچ چشم مؤمنی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می شود و چشم خود را فرو بندد، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد. بنابراین مطابق با این حدیث شریف شما مقامات، روحانیت ارجمند و فرماندهان انتظامی و امنیتی و قضات در برابر معصیت نسبت به دین خداوند کوتاه نیایید و مجال ندهید در مورد اجرای دستورات الهی گناه و غفلت صورت پذیرد؛ تا چه رسد به اینکه در صدر اخبار ما قرار بگیرد که به واسطه مصرف مشروبات الکلی چندین نفر در کشور نابینا و کشته شدند و ما بر اساس عهدی که با امام حسین(ع) بسته ایم؛ نباید اجازه بدهیم که بندگان خدا در برابر خداوند متعال دچار گناه و انحراف گردند.

وی افزود: تغییر در مدیریت ها امری عادی و طبیعی است و برای پیشرفت، بهبود و تامین نیاز های سایر بخش ها و دیگر امور لازم است و همانطور که قبلاً عنوان شد؛ ما در تمامی بخش های دادگستری از جمله دادگاه های تجدید نظر با مشکل مواجه می باشیم و تصمیم گرفتیم از حضور برادرمان بهرام حسنی در دادگاه های تجدید نظر تهران استفاده نماییم که جزء عالی ترین دادگاه های کشور است و به نحوی نیز این تصمیم؛ تقدیر از زحمات ارزشمند وی در طی مدت هشت سال در این منطقه می باشد.

غلامحسین اسماعیلی به بیان چند توصیه به مدیران و قضات پرداخت و تاکیدکرد: ما باید مراقب خودمان باشیم و تلاش ما در جهت تقویت بنیه علمی، فرهنگی، دینی و معنوی باشد و در یک کلمه مواظب باشیم تا از ناحیه ما آسیبی به دین خدا نرسد؛ چرا که در قیامت جواب هر چیز را شاید بتوانیم بدهیم؛ ولی جایی که در عملکرد و تصمیم و قضاوت های ما آسیب به دین خدا رسیده آن را نمی توانیم جواب بدهیم و باید از اهداف و آرمان های دین خدا و آرمان های سید الشهداء(ع) پاسداری نماییم و از حقوق عامه و شهروندان محافظت و مراقبت نماییم؛ چرا که ما خدمت گزار مردم هستیم و نباید اجازه بدهیم حقوق شهروندان، توسط کسی ضایع شود و قانون را بی کم و کاست و بطور یکسان برای همه اجرا کنیم و در این راه تبعیض قائل نشویم.

اسماعیلی در خاتمه سخنان خود گفت: من بارها گفته ام؛ کمک به تامین نیاز های دادگستری شهرستان بهارستان اولویت اول بنده است و در حد امکانات، مقدورات و منابع محدود در حال تلاش هستیم و باید در این زمینه؛ همه ما کار و تلاش جهادی، ایثار و از خود گذشتگی نشان داده و از تمام توان خود در زمینه حل مشکل مردم بهره ببریم و در راستای ارتقای وضعیت قضایی این شهرستان امیدواریم مقدمات تکمیل نیاز های انسانی این دادگستری از جمله تامین کادر قضایی و اداری هر چه زودتر فراهم گردد و در این زمینه برنامه های نیز تدارک دیده شده و ان شاء ا... با تامین اعتبارات مورد نیاز در سال ۱۳۹۸ عملیات احداث مجتمع قضایی شهرستان بهارستان آغاز خواهد شد و در این زمینه نیز مقامات مربوطه هم باید پیگیری و با یکدیگر تعامل داشته باشند.

در پایان این مراسم نیز با اهداء لوح تقدیر از زحمات بهرام حسنی تقدیر بعمل آمد و محمد قیاسی مرادی بعنوان رییس دادگستری جدید شهرستان بهارستان معرفی و با دریافت ابلاغ قضایی مربوطه رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.

