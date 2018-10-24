به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۷۲ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه علنی، با تقاضای جمعی از نمایندگان برای اولویت بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» موافقت کردند.

این طرح به امضای ۱۲۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و در آن، بخش هایی از قانون انتخابات مجلس اصلاح شده است.

در مقدمه این طرح آمده است: «بی شک انتخابات مجلس شورای اسلامی را می توان از مهمترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد. علیرغم اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی منعقد کرده، اما در دو دهه اخیر با اصلاحات بیشماری مواجه شده است که این مهم نشان از این دارد که قانون مربوط می‌تواند دارای ایراداتی باشد و اصلاح آن می تواند زمینه حضور مردم در عرصه انتخابات را پررنگ تر کند و از طرفی استانی شدن انتخابات نیز دغدغه بسیاری از مسئولان نظام است که در قالب این طرح مطرح شده است».

همچنین غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در دفاع از ضرورت بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: تاکنون جلسات متعددی با مرکز پژوهش های مجلس و حقوقدانان و مرکز پژوهش ها و شورای نگهبان درباره این طرح برگزار کرده ایم و لازم است این طرح هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا از طریق تصویب این قانون، مجلسی منضبط و با اقتدار شکل گیرد».