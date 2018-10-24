به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، پیرو درخواست مسئولان حوزه هنری استان اصفهان و موافقت دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» مقرر شد این رویداد سینمایی همزمان در شهر اصفهان نیز برگزار شود.

در جلسه‌ای با حضور محمد خزاعی دبیر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» و مهدی احمدی فر مدیرکل حوزه هنری استان اصفهان که در محل حوزه هنری اصفهان برگزار شد، تفاهم نامه برگزاری همزمان این رویداد سینمایی در اصفهان امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه منتخبی از آثار بخش‌های مختلف جشنواره برای مشتاقان سینما و دوستداران سینمای مقاومت و دفاع مقدس در شهر اصفهان به نمایش در می‌آید.

این رویداد فرهنگی و سینمایی در راستای تبیین «گفتمان انقلاب اسلامی» و چارچوب های نظری و مفهومی معتبرترین انقلاب آرمانی و دینی جهان شکل گرفته و جلوه‌ای از گفتمان یاد شده به حساب می‌آید و در نظر دارد با تکیه بر همین گفتمان، علاوه بر تجدید آشنایی فیلمسازان داخلی، شرایطی را برای هنرمندان و سینماگران اقصی نقاط دنیا که به انحاء مختلف در پی مبانی، آرمان ها و ارزش های الهی انقلاب اسلامی هستند فراهم کند تا از این طریق تولیدات خود را با مفاهیم و واژگان گفتمان انقلاب اسلامی همراه سازند.

استان اصفهان با ۲۳۰۰۰ شهید همواره دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرده است. همچنین به تازگی پوسترهای اصلی و بخش ویژه عماد مغنیه جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» با حضور خانواده‌های ۲ شهید بزرگوار، شهید محمدطاها ‌اقدامی کوچکترین شهید حادثه تروریستی اهواز و شهید ابوالفضل شیروانیان اولین شهید مدافع حرم روز یکشنبه ۲۹ مهر ماه در عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان رونمایی شد.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با همکاری سازمان‌ها و مراکز فرهنگی اجتماعی کشور به دبیری محمد خزاعی طی روزهای ۵ تا ۹ آذر ماه در تهران برگزار می‌شود.