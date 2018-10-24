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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

سروش رفیعی در تمرین پرسپولیس حاضر شد

سروش رفیعی در تمرین پرسپولیس حاضر شد

هافبک پرسپولیس پس از فسخ قرارداد با باشگاه فولادخوزستان در جمع سرخپوشان پایتخت حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی در تمرین امروز پرسپولیس حاضر شد تا بار دیگر با هم تیمی هایش در جمع سرخپوشان پایتخت تمرین کند.

هافبک پرسپولیس که در ابتدای فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر قراردادی دوساله با این باشگاه امضا کرد به دلیل محرومیت سرخپوشان ازسوی فیفا نتوانست قرارداد خود را با پرسپولیس ثبت کند تا مجبور شود برای نیم فصل به فولاد خوزستان برود.

رفیعی پس از آنکه در فولاد دچار مصدومیت شد با مدیران این باشگاه به مشکل خورد تا آنها تصمیم به فسخ یکطرفه قرارداد وی بگیرند.  

از این رو هافبک سرخپوشان پایتخت پیش از پایان دور رفت رقابت های لیگ برتر به تمرین این تیم رفت تا خودش را به کادرفنی این تیم معرفی کند.

کد مطلب 4440041

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