صادرات ۷۰۰ تنی گیاهان دارویی برداشتی از مزارع کرمانشاه

ان‌شاءالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر بدر خصوص وضعیت کاشت گیاهان دارویی در استان کرمانشاه اظهار داشت: کرمانشاه در کمربند زاگرس میانی به عنوان رویشگاه ۲۸۰ گونه گیاهی با ارزش دارویی و غدایی فراوان نظیر موسیر، کنگر، زو، ریواس، صمغ سقز و گلابی وحشی قرار گرفته است.

وی برداشت بی‌رویه را یکی از آسیب‌های جدی گیاهان دارویی عنوان کرد و افزود: برداشت‌های بی‌رویه آفتی جدی است که اگر ادامه یابد بسیاری از گونه‌های گیاهی را از بین می‌برد.

کولانی با بیان اینکه اقداماتی در راستای ترویج فرهنگ کشت گیاهان دارویی در سطح استان انجام شده گفت: از سال گذشته تا بهار امسال ۳۰۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی زیر کشت محصولاتی چون موسیر، سورانه، زو، بنه و سماق رفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از صادرات ۷۰۰ تن از محصولات برداشتی به عراق خبر داد و گفت: اگر اعتبارات افرایش یابد گیاهان دارویی در سطح بیشتری کشت خواهد شد.

وی بیان کرد: درحال حاضر با توجه به اعتبارات صندوق توسعه ملی، گیاهان دارویی داخل عرصه‌های منابع طبیعی و نه بخش زراعی در سطح ۳۸۰ هکتار کشت می شود.

کولانی از واگذاری این اراضی به مردم خبر داد و گفت: این واگذاری گامی مهم در جهت ارتقای توانمندی افراد و نیز تنوع در کشت محصولات است.

وی همچنین با اشاره به توسعه سطح زیر کشت بیان کرد: ۳۸۰ هکتار کشت جدید به صورت تلفیق گیاهان دارویی و خوراکی شامل گل گاو زبان، آویشن، موسیر، پیاز زعفران، گل محمدی، پسته و گلابی‌وحشی است که تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.