شناسایی بیش از ۸۷۵ هکتار اراضی برای کشت گیاهان دارویی در کرمانشاه

وحید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق تعهدات برنامه سال ۱۴۰۴، بیش از ۸۷۵ هکتار از اراضی مستثنیات اشخاص و اراضی ملی در سطح استان کرمانشاه برای کشت گیاهان دارویی شناسایی و جانمایی شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کشت گونه‌های دارویی در کرمانشاه، افزود: این اراضی در قالب طرح‌های مشارکتی و با هدف ایجاد اشتغال و بهره‌وری پایدار، برای کشت گونه‌های متنوعی همچون کنگر، آنغوزه، بنه، گلابی وحشی و سایر گیاهان دارویی و خوراکی اختصاص داده شده‌اند.

عزیزی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای استان در این حوزه بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در بهبود اقتصاد جوامع محلی، کاهش فشار بر عرصه‌های طبیعی و تأمین مواد اولیه صنایع دارویی و غذایی خواهد داشت.

این مقام مسئول در ادامه از تهیه طرحی جامع در سطح ۵ هزار هکتار از عرصه‌های ملی برای بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی خبر داد و گفت: این طرح‌ها شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای بهره‌برداری اصولی و پایدار از منابع طبیعی است.

وی تصریح کرد: طرح‌های محصولات فرعی جنگل با هدف استفاده بهینه از محصولات غیرچوبی همچون گیاهان خوراکی و دارویی، علوفه و چوب‌های غیرصنعتی تهیه شده‌اند و اجرای آن‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی، حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی منجر شود.

عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با جدیت پیگیر توسعه و اجرای این طرح‌ها بوده و امیدوار است با مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران، گام‌های مؤثری در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی استان برداشته شود.