تشکیل ۴۹هزار پرونده تعزیراتی در ۷ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به تشکیل پرونده های تعزیراتی در هفت ماه نخست سال جاری گفت:در هفت ماهه ابتدایی سال جاری ۴۹ هزار و ۸۷۹ پرونده تشکیل شده است و ۴۹هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.



وی افزود: در بخش اجرای احکام ۵۶هزار و ۷۲ وارده پرونده داشتیم و ۲هزار میلیارد ریال هم جریمه های این پرونده ها بودند.

رایگانی به طرح نظارت ایام اربعین اشاره و تصریح کرد: ازمان تشکیل طرح نظارت اربعین هفتصد و۲۲۴ واحد تخلف داشتند و تعداد پرونده های متشکل ۳۲۵ مورد است.

وی از جریمه ۵ شرکت هواپیمایی خبر داد و گفت: تخلف عمده پیرامون گران‌فروشی بلیط است. این چند شرکت جریمه و بعضا مجوزهای آنها باطل شد. در این راستا جریمه ۱۹۳میلیازد ریالی برای یک مورد مطرح بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات از نظارت بر سفرهای زمینی ویژه ایام اربعین خبر داد و گفت: از ترمینالها هم بازدید شده و در تهران سه شرکت تخلف داشتند. متأسفانه در چند مورد در ترمینال غرب به این شرط به مسافران بلیط فروخته می شود که مسافر حق شکایت ندارد.

وی ادامه‌داد: این مورد که شرکت های هواپیمایی مسافران را به خرید بلیط برگشت و یا مقصد خاصی در ایام اربعین مراجعه می‌کنند، هم مصداق تخلف است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه تصریح کرد: قیمت بلیط های زمینی مشخص است و با توجه به اینکه حجم مسافربری در غرب کشور است، اگر هموطنان افزایش قیمت بلیط در سایر مقصدها را به بهانه کم بودن اتوبوس ها، دیدند می توانند به تعزیرات گزارش دهند

وی در ادامه در خصوص تعداد پرونده های تشکیل شده در رابطه با قاچاق کالا گفت: ۵هزار و ۴۸۴پرونده تشکیل و بیش از سی هزار میلیارد ریال جریمه داشتیم.

رایگانی به پرونده‌های خاص تعزیراتی که اخیرا مطرح بود اشاره و تصریح کرد: یک پرونده در رابطه با قاچاق خودرو در بوشهر با ارزش جریمه ۴۳میلیاردی، یک شرکت لبنیاتی با جریمه ۳۰۰میلیارد ریال در حق صندوق دولت؛ یک پرونده قاچاق سوخت با میزان جریمه ۱۱هزار میلیارد ریال، یک پرونده مرتبط با اختفای پوشک با ۷میلیارد ریال جریمه بررسی شد.

ارسال ۱۳۴۰پرونده احتکار به قوه قضاییه

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود اسامی محتکران از سوی تعزیرات به قوه قضائیه ارسال شود تا کنون چند مورد ارسال شده است؟ علاوه بر این گفت: تعاملی را با دادستان کل و معاون اول قوه قضاییه داشتیم و با توجه به اینکه نقص قوانین داشتیم و دست ما بسته بود با هدف تعاملی، همه پرونده های مرتبط با احتکار به صورت هفتگی به قوه قضاییه ارسال شد تا آنها هم در جریان باشند.

وی افزود: تا کنون ۱۳۴۰پرونده احتکار به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوال ذیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قوه قضاییه هم اخیرا سامانه گزارش های مردمی احتکار راه اندازه کرده است، فعالیت سامانه ۱۲۴ صمت، ۱۳۵تعزبرات و سامانه سجام برون سپاری فعالیت های تعزیرات است یا موازی کاری؟ گفت:برون سپاری نیست چرا که هدف تعامل است در قوه قضاییه هم گزارش های این سامانه به تعزیرات ارجاع داده می شود تا اینجا رسیدگی شود.

رایگانی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده های مرتبط با قاچاق موبایل گفت: برای ۱۴پرونده حکم صادر شده و ۱۲پرونده باقی مانده است.

وی در خصوص عنوان اتهامی منتسب به برخی از متهمان پرونده موبایل مبنی بر اینکه گفته می شود تعزیرات یک عنوان اتهامی دیگر و قوه قضاییه اتهام دیگری را نسبت داده است؟ گفت: قوه قضاییه و تعزیرات هر یک در حوزه کاری خود و اختیارات قانونی فعالیت می کنند.

رایگانی در واکنش به ادعای یکی از متهمان این پرونده که در دادگاه اعلام کرده بود به دلیل توقیف موبایل ها از سوی تعزیرات، نمی توانسته کالاهای وارداتی را بفروشد، گقت: هیچ توفیقی با حکم تعزیرات نبوده است و با حکم مقام قضایی اقدامات انجام شده بود.

اخذ عوارض علاوه بر جریمه ورود طرح ترافیک مصداق گرانفروشی است

سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه به موضوع پیام های ارسالی در رابطه با اخذ عوارض مرتبط با طرح ترافیک اشاره و تصریح کرد: اینکه فردی طرح ترافیک دارد اما باید عوارض طرح هم بدهد جای تامل دارد و این موضوع قابل بررسی است.

وی در خصوص بازدارنده نبودن قوانین مرتبط با احتکار گفت: در یک مورد شاهد این بودیم که فردی پرونده احتکار قاچاق داشت که در حال بررسی بود، همزمان همین فرد در شعبه دیگری باز هم با موضوع احتکار پرونده داشت و این بدین معنی است که فرد با خود می گوید حتی اگر جریمه شوم بازهم برای من سودآور است که این موضوع. ناشی از وجود اشکالاتی در قانون است.