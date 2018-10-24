به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، امروز در حاشیه نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، با اشاره به نهایی شدن بسته حمایتی دولت اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم با مشکلات اقتصادی طبقه ای که در اثر گرانی های اخیر روی زندگی آنها فشار وارد شد همراهی کنیم، با همه ابزارهای خود برنامه‌ریزی های زیادی را انجام داده‌ایم.

وی افزود: امروز در جلسه هیئت دولت، تمام ابعاد بسته حمایتی مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد؛ امیدواریم کمیته ای که مسئول این کار است و وزارت کار که مسئولیت اجرای نهایی آن را به عهده دارد، بعد از اینکه تمام مراحل آن انجام شد، بتوانند ریز این طرح را خدمت مردم ارائه کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس موفق به اخذ رای اعتماد خواهند شد یا خیر، گفت: کاری که در ریاست جمهوری انجام شد و مطالعاتی که شخص آقای رئیس جمهور انجام داد، تلاش بر این بود که در شرایط موجود کشور و با وجود همه مشکلاتی که داریم، بهترین ها انتخاب شوند.

وی افزود: خوشبختانه وزرای پیشنهادی از روزی که معرفی شده اند تا امروز، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس داشته اند و برنامه خود را ارائه داده‌اند؛ امیدواریم مجلس به هر ۴ وزیر پیشنهادی رای اعتماد بدهد.

واعظی درباره این که مجمع تشخیص اخیراً به عنوان یکی از مراجعی که مصوبات مجلس با آن تطبیق داده می شود، معرفی شده و برخی اعضای دولت به این موضوع انتقاد داشته اند، گفت: قانونگذاری و مسیرش در کشور روشن است. این اتفاقی که افتاده هم بسیاری از حقوق‌دانان به آن انتقاد دارند و هم معاونت حقوقی رئیس جمهوری به آن انتقاد داشته است. فکر می‌کنم این موضوعی است که هرچه سریعتر باید به آن رسیدگی شود. این روشی که اخیرا در پیش گرفته شده است باعث رکود در تصمیم‌گیری و معطل شدن کارها می شود.

استعفای جهانگیری را نشنیده‌ام/ نقش او تعیین‌کننده است

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره شایعات جدایی جهانگیری از دولت، تصریح کرد: نقش جناب آقای جهانگیری هم در دولت یازدهم و هم دوازدهم یک نقش بسیار پررنگ و تعیین کننده است. هیچ وقت بحث استعفای ایشان مطرح نشده یا من نشنیده ام. اینکه ما بخواهیم در رسانه ها به شایعات توجه کنیم همان چیزی است که ماه‌هاست آمریکا و سایر کشورهایی که می خواهند روی ناکارامدی نظام سرمایه‌گذاری کنند یکی از کارهایشان این شایعات است و به نظرم این مطلب اصلا درست نیست و امروز هم نقش آقای جهانگیری تعیین کننده است، ایشان نفر دوم دولت است و وظیفه همه وزرا و همه اعضاء دولت این است که با ایشان هماهنگ باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره دلیل انتخاب شریعتمداری برای تصدی مجدد وزارت در دولت، خاطرنشان کرد: کسی که مسئولیت دارد هم طرفدار دارد هم مخالف، ولی فراموش نکنیم که جناب شریعتمداری یکی از وزرای قوی ما هستند و هم در دولت اصلاحات کار کردند و عملکردشان روشن است، هم در دولت یازدهم معاون اجرایی بودند و منشا خدمات بسیار شدند و هم در یک سال گذشته با همه تلاطم هایی که بوده کار خود را انجام دادند؛ بنابراین ما باید از افراد با تجربه و موثرمان چه داخل و چه خارج از کابینه مخصوصا در شرایط فعلی استفاده کنیم. این جابه‌جایی هم که به تشخیص رئیس جمهوری بوده برای بهبود کار انجام شده است.

به صبحت‌های جهانگیری درباره «عزل منشی» جفا شد/ ما از روی تواضع زیاد از این کلام استفاده می‌کنیم

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر جهانگیری مبنی بر اینکه توان عوض کردن منشی خود را هم نداشته، تصریح کرد: من نمی دانم شما با دو سوال می خواهید چه چیزی را اثبات کنید. شما اگر در آن مراسم بودید که گزارشش به ما داده شد، اینطور بوده که آقای شریعتمداری قبل از سخنرانی آقای جهانگیری صحبت کرده بودند و مفصلاً خواستار افزایش اختیارات بسیار بالای وزرا شده بودند و آقای جهانگیری آنجا گفتند که شما که آنقدر از ما اختیارات می خواهید، حالا چه به طنز چه غیر آن، مطرح کردند که ما اختیار عزل منشی خود را هم نداریم. اما شما که می دانید قدرت آقای جهانگیری چگونه است، مطبوعات از صحبت آقای جهانگیری در این شرایط استفاده و به ایشان جفا کردند، ما در سخنرانی‌های‌مان از کلام اینگونه که متکی بر تواضع یا نزدیک به طنز باشد، زیاد استفاده می‌کنیم اما اینکه این جمله را بگیرند و براساس آن معرکه درست کنند، اساسش صحیح نیست.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: آنچه که آقای روحانی چه در زمان انتخابات چه بعد از آن با مردم مطرح کردند که انجام دهند، در قول و قرارشان با مردم مصمم هستند، اینکه در یک شرایطی برخی از این موارد سریعتر انجام می شود و برخی با موانع مواجه می‌شود این به معنای عقب‌نشینی رئیس جمهور نیست. به این معناست که اگر با مانعی برخورد می کنیم باید آن را برطرف کنیم لذا من اینجا به مردم عزیزمان عرض می کنیم که به هیچ وجه آقای روحانی از قول و قرار خود با مردم عقب‌نشینی نمی کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره نقش جدید علی ربیعی در دولت، عنوان کرد: آقای ربیعی الان که وقت‌شان آزاد شده است، به بنده در دفتر رئیس جمهور کمک می کنند برای برخی کارهایی که ما به دنبال آن بودیم؛ از جمله اینکه ارتباط آقای رئیس جمهور با اقشار مختلف نظیر دانشگاهیان و بخش خصوصی نزدیک‌تر بشود؛ لذا ما از ایشان خواهش کردیم که مسئولیت برگزاری و هماهنگی این جلسات و مطالبی که آقای رئیس جمهور باید آماده باشند در این جلسات مطرح کنند، به عهده بگیرند. بنای ما بر این است که به طور منظم این دیدارها را اضافه کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص صعود تیم پرسپولیس به فینال جام باشگاه‌های آسیا، گفت: ما باید به اینگونه مسائل بیشتر بپردازیم و از تمام کسانی که در استادیوم حضور پیدا کردند تشکر می کنم. قطعا با مشکلاتی که پرسپولیس در این دوره در خصوص نقل و انتقالات پیدا کرده و نمی تواند بازیکن بگیرند، کار بسیار بزرگی کردند و ما باید از مربی فهیمشان برای مدیریت خوب در بازی های اخیر تشکر کنیم.