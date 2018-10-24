کاهش ۹۰ درصدی نقض آتش بس در منطقه خلع سلاح در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه امروز اظهار داشت: ما با وزیر دفاع روسیه توافقی درخصوص ادلب داریم و ترکیه در قبال مناطق آزاد شده در سوریه مسئولیت پذیر بوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: نقض آتش بس در سوریه حدود ۹۰ درصد در منطقه خلع سلاح در ادلب کاهش یافته است و شمار زیادی از عناصر رادیکال و سلاح های سنگین از این منطقه خارج شده است. روز شنبه فرصت خواهیم داشت درباره این موضوع و دیگر موضوعات با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه گفتگو کنیم.

وزیر دفاع ترکیه خاطرنشان کرد: در پی پایان آموزش های مشترک میان ارتش های ترکیه و آمریکا، گشت‌زنی های مشترک در منبج و پس از چند روز آمادگی آغاز خواهد شد. ما به آمادگی و فراهم کردن مقدمات و عملیات آموزش نیروهای نظامی ترکیه و آمریکا در چارچوب گشت زنی های مشترک در این مرحله نیاز داریم مرحله ای که از ۹ اکتبر آغاز شده و در حال حاضر در غازی عنتب ادامه دارد.

وی گفت: ما مساحت حدود ۲ هزار کیلومتر مربع را از تروریستها پاکسازی کردیم.