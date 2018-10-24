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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

وزیر دفاع ترکیه خبر داد:

کاهش ۹۰ درصدی نقض آتش بس در منطقه خلع سلاح در ادلب

کاهش ۹۰ درصدی نقض آتش بس در منطقه خلع سلاح در ادلب

وزیر دفاع ترکیه از کاهش ۹۰ درصدی نقض آتش بس در منطقه خلع سلاح در ادلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه امروز اظهار داشت: ما با وزیر دفاع روسیه توافقی درخصوص ادلب داریم و ترکیه در قبال مناطق آزاد شده در سوریه مسئولیت پذیر بوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: نقض آتش بس در سوریه حدود ۹۰ درصد در منطقه خلع سلاح در ادلب کاهش یافته است و شمار زیادی از عناصر رادیکال و سلاح های سنگین از این منطقه خارج شده است. روز شنبه فرصت خواهیم داشت درباره این موضوع و دیگر موضوعات با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه گفتگو کنیم.

وزیر دفاع ترکیه خاطرنشان کرد: در پی پایان آموزش های مشترک میان ارتش های ترکیه و آمریکا، گشت‌زنی های مشترک در منبج و پس از چند روز آمادگی آغاز خواهد شد. ما به آمادگی و فراهم کردن مقدمات و عملیات آموزش نیروهای نظامی ترکیه و آمریکا در چارچوب گشت زنی های مشترک در این مرحله نیاز داریم مرحله ای که از ۹ اکتبر آغاز شده و در حال حاضر در غازی عنتب  ادامه دارد.

وی گفت: ما مساحت حدود ۲ هزار کیلومتر مربع را از تروریستها پاکسازی کردیم.

کد مطلب 4440176

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