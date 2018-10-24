به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال توسعه تبادلات برقی هستیم. هفته پیش جلسه ای در سطح معاونین وزرای نیروی کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران در مسکو برای سنکرون کردن سیستم برق سه کشور برگزار شد که نتایج خوبی هم داشت.

وی افزود: جلسه بعدی در ماه دسامبر و در تهران برای مشخص شدن جزئیات کار برگزار خواهد شد. در گام اول به دنبال افزایش امکان تبادل انرژی با جمهوری آذربایجان تا ٦٠٠ مگاوات هستیم و امیدواریم هرچه زودتر امکانات فنی آن فراهم شود.

اردکانیان ادامه داد: در فصل صادرات، به افغانستان، پاکستان و عراق برق صادر می‌کنیم و درصدد هستیم با شکل گرفتن دولت جدید عراق، مذاکرات مفصل‌تری را آغاز کنیم. در حال حاضر ظرفیت ٢ هزار مگاواتی برای صادرات برق داریم.

وزیر نیرو در خصوص موضوع حقابه حوزه زاینده رود هم تصریح کرد: حق‌آبه موضوعی قانونی است و طبق قانون توزیع عادلانه آب، طبیعتا متاثر از وضعیت بارش است؛ امیدواریم با بهتر شدن شرایط نزولات در ماه های پیش رو، این موضوع حل شود.

اردکانیان گفت: در کمتر از دو هفته آینده، جلسه شورای هماهنگی حوزه زاینده رود را برای بررسی این موضوع با حضور نمایندگان کشاورزان برگزار خواهیم کرد.