سردار نقدی سخنران مراسم سیزدهم آبان در کرج است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین روحی یزدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تسلیت اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال چهلمین سال انقلاب اسلامی است و این رسیدن به سن بلوغ و پا گذاشتن به کمال انقلاب را نشان میدهد.
وی در ادامه بابیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی مشخص است، تأکید کرد: در هر زمینهای اگر به چهل سال قبل نگاه کنیم و شرایط کنونی را با آن مقایسه کنیم، درمییابیم که انقلاب اسلامی چه عزت و اقتداری را برای ملت ایران آورده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز بابیان اینکه دشمنان تلاش میکنند وابستگی نظام به قدرتهای جهانی را بیشتر کنند و از استقلال مملکت بکاهند، گفت: این اقدامات در راستای سلب اقتدار کشور انجام میشود اما به لطف الهی هرچه از عمر انقلاب میگذرد شاهد اقتدار و توانمندیهای انقلاب هستیم و این مهم به برکت خلاقیتهای جوانان و مسئولان نظام است. جمهوری اسلامی ایران در دنیا حرفها برای گفتن دارد و دشمنان نیز همان امکانات را مورد هجمه قرار دادهاند و سعی دارند مانع پیشرفت جمهوری اسلامی شوند.
روحی یزدی بابیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس جوانان با دستان خالی به مقابله با دشمن پرداختند، گفت: ایران چنان در تحریم بود که برای تهیه سیمخاردار نیز مشکل داشت اما امروز به لطف الهی امکانات دفاعی بسیاری در کشور وجود دارد.
وی بابیان اینکه امروزه اقتدار ملت ایران در دنیا تثبیتشده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ایران ازلحاظ نانو در رتبه چهارم جهان قرار گرفت و اینها به برکت استقلالی است که در این نظام ایجادشده و چهلمین سال انقلاب اسلامی در شرایطی برگزار میشود که ایران اسلامی در دنیا بهعنوان یک نقطه اتکا مطرح است.
در نظر داریم نمایشگاهی تحت عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان و شهرستانهای البرز برگزار کنیمرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز بابیان اینکه حضور اندیشمندان ایران در دنیا به معنای قدرت ایران اسلامی است، گفت: پیشرفتهای علمی و صنعتی ایران برای جهان مطرح است.
روحی یزدی بابیان اینکه با ستاد چهلمین سال انقلاب اسلامی با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده تشکیلشده و تاکنون دو جلسه ستادی برگزار کرده است، عنوان کرد: ۱۴ کارگروه در این ستاد با زیرمجموعههای خود فعالیت میکنند و طبق آییننامهای که بهعنوان ارکان ستاد شناختهشده است در پی جمعآوری اطلاعات دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند.
وی بابیان اینکه درصدد تدوین یک کتاب تحت عنوان «ایران قبل و بعد از انقلاب» هستیم و میخواهیم دستاوردهای انقلاب را در آن جمعآوری و تدوین کنیم، گفت: در این کتاب تغییرات قبل و بعد از انقلاب ازلحاظ علمی، تحقیقاتی، خدمات مختلف و غیره نشان داده میشود. در این کتاب ایران را قبل از انقلاب با کشورهای مهتر از خود پس از انقلاب به مقایسه میگذاریم تا شاهد دستاوردهای انقلاب باشیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز بابیان اینکه کتاب ایران قبل و بعد از انقلاب در همایش چهلمین سالگرد انقلاب رونمایی میشود، گفت: در نظر داریم نمایشگاهی تحت عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان و شهرستانهای البرز برگزار کنیم.
روحی یزدی بابیان اینکه هرچه مردم درصحنههای مختلف حضور پررنگتری داشته باشند، دشمن بیشتر ناامید میشود، گفت: در حماسه سیزده آبان ماه اتفاقاتی انجام شد که هریک عظمت و اهمیت بسیاری دارند که این مهم بر لزوم برپایی هرچه باشکوهتر راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیزدهم آبان سال ۵۷ را انقلاب دوم نامیدند و این موضوع بر اهمیت این روز میافزاید.
حضور مردم در راهپیمایی سیزدهم آبان میتواند پشتوانه قوی برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشدوی بابیان اینکه از اقشار مختلف مردم دعوت میکنیم که با حضور خود در راهپیمایی روز سیزدهم آبان از انقلاب حمایت کنند، تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی میتواند پشتوانه قوی برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه راهپیمایی روز سیزدهم آبان مختص دانش آموزان نیست و برای همه مردم است، اظهار کرد: راهپیماییهای روز سیزدهم آبان در سراسر البرز رأس ساعت ۹ صبح آغاز میشود.
روحی یزدی بابیان اینکه در مرکز استان البرز راهپیمایی از میدان توحید به سمت امامزاده حسن (ع) و مصلی خواهد بود، اضافه کرد: جایگاه و تریبون برگزاری مراسم در خیابان انجام میشود. این مهم به علت کسرت جمعیت خواهد بود.
به گفته وی سخنران مراسم سیزدهم آبان ماه در کرج سردار نقدی خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه غرفههای مختلفی در اطراف این مراسم برپا میشود و دستاوردهای انقلاب را به نمایش میگذارد، تأکید کرد: همه برنامههایی که در استان البرز برگزار میشود، تحت عنوان ستاد چهلمین سالگرد انقلاب است.
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