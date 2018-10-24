به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری نمایشگاه مطبوعات اظهار داشت: جشنواره مطبوعات را به شکل منطقه ای و استانی حتما خواهیم داشت. در موضوع کشوری، بخش اصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها که خودشان برگزارکننده این نمایشگاه هستند و هزینه اصلی را می‌پردازند، پیشنهاد کردند با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور این نمایشگاه برگزار نشود.

وی افزود: ما امیدواریم این مسئله طولانی نشود چراکه این نمایشگاه فضای همدلی، همراهی و گفتگوی اصحاب رسانه است و به اتفاقات خوب در رسانه کمک می‌کند.

صالحی درباره اعتراض اتحادیه کاغذ نسبت به واگذاری کاغذ نیز گفت: کمیسیون کاغذ چندجانبه است و از وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، نمایندگان صنف مطبوعات و صنف نشر تشکیل شده است. وزارت ارشاد نیز در حد دبیرخانه عمل می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: همه تصمیمات در زمینه سفارش کاغذ با جمع‌بندی این کمیسیون اتفاق می افتد.