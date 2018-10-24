  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی:

ضرورت واگذاری فناوری های مورد نیاز صنعت هوایی به بخش خصوصی

ضرورت واگذاری فناوری های مورد نیاز صنعت هوایی به بخش خصوصی

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی، گفت: با توجه به توانمندی های بخش خصوصی در زمینه هوافضا باید توسعه فناوری‌های مورد نیاز این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص توانایی بالای بخش خصوصی در زمینه صنعت هوایی، بیان کرد: ما توسعه فناوری‌ها را می‌توانیم به شرکت‌های دانش‌بنیان بسپاریم. آنها با هزینه خیلی کم اما با سرعت خیلی بالا می‌توانند این کار را انجام دهند.

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان با استانداردهای علمی و با هزینه‌های خیلی کم باید در صنعت هوا و فضا فعالیت کنند که باید این شرایط را برای آنها فراهم کنیم.

به گفته منطقی، با توجه به اینکه بودجه تحقیقات در این صنعت کم و ناچیز است باید اولویت‌ها را دسته‌بندی کنیم و نخست به اولویت‌ها برسیم.

کد مطلب 4440316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار