ضرورت واگذاری فناوری های مورد نیاز صنعت هوایی به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص توانایی بالای بخش خصوصی در زمینه صنعت هوایی، بیان کرد: ما توسعه فناوری‌ها را می‌توانیم به شرکت‌های دانش‌بنیان بسپاریم. آنها با هزینه خیلی کم اما با سرعت خیلی بالا می‌توانند این کار را انجام دهند.

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان با استانداردهای علمی و با هزینه‌های خیلی کم باید در صنعت هوا و فضا فعالیت کنند که باید این شرایط را برای آنها فراهم کنیم.

به گفته منطقی، با توجه به اینکه بودجه تحقیقات در این صنعت کم و ناچیز است باید اولویت‌ها را دسته‌بندی کنیم و نخست به اولویت‌ها برسیم.