شاعران کردزبان در خلق شعر و ادبیات کشور موفق بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجبار کاکایی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یازدهمین کنگره شعر عاشورایی و نخستین همایش آیین های عاشورایی در شهرستان قروه اظهار داشت: در این دو سالی که داوری آثار کنگره را بر عهده دارم باید بگویم کیفیت آثار در درجه عالی است و هر سال بهتر از قبل می شود.

وی با بیان اینکه معمولاً مناطق غرب از حیث گسترش زبان های فارسی و کانون های فعال ادبی نسبت به مناطق مرکزی و شرق کشور پراکنده تر است، افزود: با این وجود تنوع آثار نشان می دهد که تلاش های جدی در این مجموعه برای جذب شاعران و فعال کردن این کانون ها انجام می شود.

به گفته کاکایی اینکه ما توجه می کنیم به صورت و فرم اثر برای انتقال فرهنگ نکته بسیار مهمی بوده و طبیعی است که هنرهای اسلامی محملی هستند برای بیان اندیشه های دینی و این را صرفا نمی شود با بیان ساده منتقل کرد.

وی به ارزیابی شعر کردستان پرداخت و گفت: در شعر کردستان یا حاشیه نشینان زاگرس به نوعی سالهاست که رشد قابل اعتنایی پیدا کرده و یکی از کانون های پرتپش آن کرمانشاهان بود که با چهره های برجسته رشد یافت.

کاکایی چهره های جوان کرد زبان را همتراز شعر معاصر فارسی ایران حتی بالاتر و موفق در عرصه خلق ادبیات کشور دانست.

وی از آثار یازدهمین کنگره شعر عاشورایی گفت و تصریح کرد: انتخاب از میان آثار رسیده سخت بود چون کیفیت بالا بود و ده اثر باید انتخاب می شد و در این میان مهم تر از همه شبکه ذهنی و زبانی و سبک شاعران بود که نمایان می شد.

به گفته کاکایی این شبکه ذهنی و زبانی نمایه ای از سبک و شبکه ذهنی و زبانی شعر کشور بود که به نوعی پیوند اتصال فرمی و علمی با شعر معاصر کشور برقرار کرده است.