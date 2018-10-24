کریم خورشیدوند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی بزرگترین موکب مردمی کشور در خرم آباد اظهار داشت: این موکب برای چهارمین سال پیاپی است که پذیرای زائران اربعین است.

اسکان روزانه ۷ تا ۸ هزار نفر

وی با بیان اینکه مردم منطقه به صورت داوطلبانه ۵۰۰ منزل را برای اسکان زائران اربعین آماده کرده اند، تصریح کرد: روزانه ۷ تا ۸ هزار نفر از زائران حسینی در این منازل زیر نظر موکب مردمی امام خامنه ای اسکان می یابند.

زائران در هر ساعت از شبانه روز به این موکب برسند می توانند از غذای گرم آشپزخانه استفاده کنند

مسئول موکب امام خامنه‌ای خرم‌آباد با تاکید بر اینکه آشپزخانه این موکب به صورت ۲۴ ساعته به زائران حسینی ارائه خدمت می کند و زائران در هر ساعت از شبانه روز به این موکب برسند می توانند از غذای گرم آشپزخانه استفاده کنند، افزود: چای خانه موکب نیز به صورت ۲۴ ساعته فعال است.

خورشیدوند با اشاره به اینکه آرایشگر، تیم مکانیک سیار، کارواش سیار، خیاط و پزشکان در این موکب مستقر هستند و به زائران اربعین خدمت ارائه می دهند، ادامه داد: ۵۵ پزشک به صورت داوطلبانه برای ارائه خدمت در این موکب اعلام آمادگی کرده اند که به صورت شیفتی در موکب حضور می یابند.

وی یادآور شد: همچنین طلاب خواهر و برادر در موکب مستقر هستند تا به مسائل شرعی زائران حسینی پاسخگو باشند.

۴۰۰ خادم به صورت شبانه روزی در خدمت زائران حسینی هستند

مسئول موکب امام خامنه‌ای خرم‌آباد با بیان اینکه پارکینگ وسیعی در محل موکب در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ۴۰۰ خادم به صورت شبانه روزی و شیفتی در خدمت زائران حسینی هستند.

خورشیدوند با تاکید بر اینکه همه خدماتی که در این موکب ارائه می شود از صفر تا ۱۰۰ مردمی است و موکب با کمک های داوطلبانه مردمی اداره می شود، افزود: موکب امام خامنه ای ۸ روز است که فعالیت خود را آغاز کرده و تا روز اربعین نیز پذیرای زائران حسینی است.

بر اساس این گزارش، موکب بزرگ امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در ورودی شهر خرم‌آباد یکی از بزرگ‌ترین موکب‌های کشور است که در کیلومتر ۵ جاده خرم‌آباد- بروجرد و با مرکزیت مسجد آیت‌الله کمالوند احداث‌شده است و دارای امکانات متعددی است و برای چهارمین سال پیاپی پذیرای زائران اربعین حسینی است.