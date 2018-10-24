عبور ۸۵۰ هزار زائر از مرزها/ آمادگی ۱۵ هزار اتوبوس برای بازگشت

عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: با توجه به مشکلات مسیرهای منتهی به چذابه و شلمچه خصوصا چذابه در سال گذشته نیازمند توسعه شبکه بزرگراهی و لزوم چهار بانده شدن مسیر رفت و برگشت احساس شد که بخش های عمده آن طراحی و داخل محوطه نیز تغییراتی صورت گرفت.

وی افزود: در زمینه زیرساخت های داخل پایانه که تردد زائران و ورود آنها را به مرز تسهیل می‌کند، اقدامات مؤثری انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تا روز گذشته بالغ بر ۸۵۰ هزار زائر از مرزهای زمینی مهران، شلمچه و چذابه عبور کردند و ۵۰ درصد این افراد از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا شدند.

حسن نیا ادامه داد: ۵۰ درصد دیگر که با خودروهای شخصی سفر و از ظرفیت پارکینگ های طراحی شده بهره مند شدند.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی هایی در مرز مهران، شلمچه و چذابه برای برگشت زائران انجام شده تا خدمات رسانی با سرعت بیشتر و بهتر برای بازگشت به محل سکونت داشته باشند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به بسیج کلیه ناوگان اتوبوسی در سراسر کشور اضافه کرد: حدود ۱۵ هزار اتوبوس داریم که بالغ بر ۸۰ درصد از این اتوبوس ها در زمان بازگشت زائران از عراق برای عزیمت به استان های خود به سرویس دهی زائران مشغول می‌شوند.

حسن نیا در پایان با اشاره به اینکه گشت های راهداری در طول مسیرها برای امدادرسانی مستقر هستند، گفت: برنامه ریزی شده تا برای بازگشت زائران از ظرفیت حمل و نقل ریلی شلمچه نیز بهره‌مند شوند.