جابجایی ۲۲هزار زائر به شلمچه با ناوگان عمومی؛ کرمان در صدر مبدأ ترددها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حق نیا ظهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی از اول تا دوازدهم صفر (۲۵ تیر لغایت ۵ مرداد ۱۴۰۵)، یک هزار و ۸۷ فقره صورت وضعیت برای ناوگان عمومی صادر و طی آن ۲۲ هزار و ۲۶۱ مسافر به مرز شلمچه منتقل شدهاند که سهم ناوگان عمومی جادهای در انتقال زوار به این مرز ۷.۵ درصد برآورد شده و مابقی ترددها از طریق خودروهای شخصی صورت گرفته است.
وی درباره بیشترین مبدأ تردد زوار غیربومی بر اساس صورت وضعیتهای صادره تصریح کرد: استانهای کرمان با ۳۷۵ صورت وضعیت، فارس با ۱۹۹ صورت وضعیت و تهران با ۱۳۵ صورت وضعیت بیشترین سهم را در اعزام زائران به مرز شلمچه از طریق ناوگان عمومی داشتهاند.
حق نیا ادامه داد: همچنین در بخش تردد خودروهای شخصی، پلاکهای متعلق به استانهای کرمان، فارس، تهران و بوشهر بیشترین حجم حضور در محورهای منتهی به شلمچه را به خود اختصاص دادهاند.
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