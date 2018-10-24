صرفه جویی ۴۰۰میلیاردی از محل وسایل یکبار مصرف بیمارستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کلانتری در گردهمایی مدیران پرستاری و بیمارستانی سراسر کشور، افزود: بالاترین حجم نیروی کار وزارت بهداشت مربوط به کادر پرستاری، بهیار و کمک بهیار با ۳۴.۲ درصد است. از این رو زمانی که در خصوص مدیریت منابع و مصارف صحبت می شود، باید به نقش و توان بزرگ این گروه در کنترل منابع و هزینه ها توجه کرد.

وی ادامه داد: حدود ۶ تا ۸ درصد هزینه های بیمارستان مربوط به تجهیزات مصرفی است و مدیریت این تجهیزات می تواند ذخیره منابع زیادی را به دنبال داشته باشد.

کلانتری اظهار داشت: در دی ماه سال گذشته دستورالعملی با عنوان «فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی» با حفظ موازین پیشگیری و کنترل عفونت، به مراکز درمانی ابلاغ شد.

وی افزود: اساس این دستورالعمل در استفاده از وسایل یکبار مصرف و استریل کردن وسایل با امکان استفاده مجدد بوده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، گفت: براساس اطلاعات و آمارهای به دست آمده در ۵ ماهه اول امسال، صرفه جویی معادل ۱۵۱ میلیارد تومان به دلیل استفاده از این دستورالعمل صورت گرفته و پیش بینی می شود تا پایان سال، میزان این صرفه جویی به نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی با تاکید بر اینکه نقش کادر پرستاری در اجرای بهینه دستورالعمل بسیار حائز اهمیت است، گفت: ایفای نقش این گروه علاوه بر زمان انجام مداخلات و اجرای دستورالعمل، به عنوان کارشناس ایمنی بیمار و نیز کنترل عفونت و ارتباط با پرستاران رابط پیشگیری در بخش های مختلف بستری، سرپرستار واحد استریلیزاسیون مرکزی، اعضای اصلی تیم اتاق عمل و پرستار اسکراب نیز بسیار قابل توجه است.