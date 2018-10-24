  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۴۹

چاوش‌اوغلو:ترکیه خواهان معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است

چاوش‌اوغلو:ترکیه خواهان معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: ترکیه خواهان معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده و این موضوع را شفاف به آمریکا انتقال داده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: از آمریکا خواستار اعطای معافیت ویژه برای ترکیه در موضوع تحریم ها علیه ایران شده ایم.

وزیر خارجه ترکیه درباره آغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران از چهارم نوامبر گفت: ترکیه دارای همکاری فشرده تجاری با ایران به ویژه در بخش نفت است.

وی در ادامه افزود: ترکیه دیدگاه خود در این مورد را به شکل شفافی به آمریکا انتقال داده است. ما از ایران و روسیه گاز طبیعی وارد می‌کنیم. تا هنگامی که به خریدمان تنوع نداده ایم، مجبور به خرید از این کشورها هستیم.

چاوش‌اوغلو اضافه کرد: مایک پمپئو همتای آمریکایی خود را در جریان این مسائل قرار داده ایم. دوستان ما دلایل این درخواست ترکیه را به هیئت آمریکایی انتقال دادند. شرکت توپراش نیز با فرستادن یک هیئت به آمریکا دلایل لزوم خرید نفت از ایران را به مقامات واشنگتن انتقال داده است.

کد مطلب 4440649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها