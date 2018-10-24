نیروی کار ماهر در استان ایلام باید تربیت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز چهارشنبه در جلسه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار کرد: با توجه به شکل گیری رشته های نوین فنی و حرفه ای باید در این زمینه در استان بتاونیم خود را با شرایط روز تطبیق دهیم.

وی افزود: بخشی از مشکل اشتغال در استان را می توان با تربیت نیروهای ماهر و فنی در رشته های مهارتی جبران کرد.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: متاسفانه کمبود نیروی ماهر در استان باعث شده بخشی از نیاز موجود از سایر استان ها بکارگیری شود درحالیکه می توان با فعالیت در این عرصه ضمن اشتغالزایی برای فعالان این عرصه نیز درآمد ایجاد کرد.

درویشی ابراز داشت: کمیته هماهنگی مهارت آموزی و جذب نیرو در ایلام در ذیل کارگروه اشتغال به منظور شناسایی نیروهای مورد نیاز شرکت های جدید و طرح های خصوصی باید تشکل شود.

وی تاکید کرد: مراکز فنی و حرفه ای و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه دانشگاه ها باید در این کمیته فعال باشند تا نیروهای ماهر و توانمند بومی تربیت شود.

معاون اقتصادی استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: در مرحله دوم تسهیلات اشتغالزایی روستایی یک هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال به استان ایلام ابلاغ شد که باید با تلاش مسئولان دستگاه های ذیربط بطور کامل جذب شود.

درویشی یادآور شد: دستگاه های اجرایی و فرمانداران در هر شهرستان موظفند طرح های بی نام صادر و به افراد دارای اهلیت واگذار کنند.