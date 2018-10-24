وزارتخانه هایی که عبدالمهدی در کابینه به کُردها اختصاص داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، کاوه محمد نماینده وابسته به التغییر اعلام کرد که کردها سه پست وزراتی در کابینه عادل عبدالمهدی دارند.

وی افزود: عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق به کردها اعلام کرده است که سه پست در کابینه ای که امشب به پارلمان معرفی می کند دارد. این سه پست وزارت دارایی، وزارت مهاجرین و وزارت دادگستری است.

کاوه محمد گفت: گفتگوهایی برای دادن پست وزارت خارجه نیز در جریان است. وزارت دارایی سهم حزب دموکرات کردستان عراق است اما دیگر پست ها میان گروههای کردی بر اساس کرسی ها آنها اختصاص می یابد. عبدالمهدی از کردها خواسته است که نامزدهای خود را برای این پست ها معرفی کنند و اگر اسامی داده نشود خود اسامی را مشخص خواهد کرد.

شایان ذکر است که جلسه پارلمان عراق امشب برای بررسی کابینه جدید برگزار خواهد شد.