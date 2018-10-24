ایران برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تبریک به دولت و ملت افغانستان بخاطر برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از انجام انتخابات پارلمانی در کشور دوست و همسایه افغانستان که سرانجام با سه سال تاخیر و البته با همت و تلاش و اراده لازم مردم و دولت برگزار شد، استقبال کرده و آنرا تحولی مثبت در جهت استقرار مردم سالاری و نیل به سوی امنیت، ثبات و توسعه در این کشور همسایه می داند و امیدوار است که با شکل گرفتن مجلس جدید، روند تحولات در مسیر حل و فصل بیشتر برخی مشکلات و برقراری صلح و امنیت پایدار و یپشرفت و نیکبختی بیشتر مردم آن کشور، قرار بگیرد.