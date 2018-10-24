بازدید کارشناسان انرژی اتمی از کارخانه ید گلستان/نگرانی القاء نشد

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای پایانی مهرماه کارشناسان سازمان انرژی اتمی به همراه کارشناسان صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست گلستان مجدد از کانسار خزر بازدید داشتند.

وی افزود: در این بازدید نمونه گیری های مجدد از کارخانه و محوطه اطراف، مسیر انتقال پساب و ورودی پساب به تالاب انجام شد اما نگرانی در خصوص پرتوزایی القاء نشد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: بازدید و نمونه برداری ها انجام شد اما پاسخ بررسی و ارائه گزارش سازمان انرژی اتمی حدود سه تا چهار ماه طول می کشد.

وی ادامه داد: کارشناسان انرژی اتمی در بازدید اخیر این اطمینان را دادند که میزان عناصر در پساب بیشتر از حد مجاز نیست و اگر باشد روش های حل مسئله را اعلام می کنیم.

قوانلو با یادآوری این که درخصوص سایر عناصر هم سازمان محیط زیست دو مهلت سه ماهه به واحد تولیدی داده بود که آن هم به پایان رسیده است، تصریح کرد: با پایان این مهلت کانسار خزر در لیست واحدهای آلاینده قرار می گیرد چرا که با نزدیک شدن به اتمام مهلت از محیط زیست تقاضا کردیم مجدد این فرصت را تمدید کند اما تاکنون پاسخی مبنی بر تمدید مجدد دریافت نکرده ایم.