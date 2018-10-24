ناوگان حمل و نقل عمومی وضعیت مناسبی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ناوگان حمل و نقل عمومی چه در بخش اتوبوسرانی و چه در مترو وضعیت مناسبی ندارند افزود: متاسفانه نتوانستیم متناسب با تاکید ها و شعارهایمان مبنی بر اولویت دهی به حمل و نقل عمومی عمل کنیم.

وی ادامه داد: البته در این دوره مدیریت شهری اقداماتی مناسب انجام شده نظیر تامین ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بری ساخت خط ۷ که به گفته شهردار تهران مراحل تخصیص را طی می کند و یا ساخت ۶۳۰ واگن مترو که از محل مصوبه شورای اقتصاد هزنیه آن توسط دولت تامین خواهد شد که قرارداد این امر نیز منعقد شده است. اما با این وجود مشکل همچنان پابرجاست. چرا که تا این موارد محقق شوند و این واگن ها وارد شبکه حمل و نقل گردند یکی دو سال به طول خواهد انجامید.

عضو شورای تهران با ابراز تاسف از اینکه همچنان وزارت نفت هزینه ای که می بایست از محل صرفه جویی سوخت به شهرداری تهران می داده را پرداخت نکرده است ادامه داد: هنوز اعتباراتی که می بایست در راستای نوسازی ناوگان به ویژه اتوبوس ها از سوی دولت داده می شده پرداخت نشده است و وضعیت بودجه و منابع شهرداری هم که مشخص است.

علیخانی در ادامه خاطر نشان ساخت: در چنین شرایطی همچنان نمی توان به حل معضل آلودگی هوا امید داشت چرا که یکی از مهمرتین راهکارها در این زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و پیرو آن توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا بیان داشت: این شرایط ناوگان حمل و نقل عمومی تاثیرات بد خود را نیز بر خدمت رسانی به اقشار مختلف نیز گذاشته و امروز خودروهای مناسب سازی شده برای معلولان و جانبازان نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و باید هر چه سریعتر در این زمینه نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد.

علیخانی در پایان افزود: با روندی که در این چند سال طی شده خودروهای مناسب سازی شده برای این عزیزان نیز در خطر فرسودگی قرار دارند و این امر سبب خواهد شد تردد این عزیزان در شهر با مشکلات بیشتر همراه باشد. لذا برای تحقق شهر زیست پذیر باید به این امر توجه ویژه داشت.