به گزارش خبرگزاری مهر معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی شهرداری تهران طبق قانون وظیفه جمع‌آوری و تهیه زیرساخت و پشتیبانی را بر عهده دارد اما این نهاد بیش از تکالیف و وظایفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، اقدامات مختلفی را در این حوزه انجام داده است.

ولی الله شجاع پوریان در آیین‌ بهره‌برداری از «مرکز فوریت‌های خدمات اجتماعی شهر تهران» با اشاره به گستره آسیب‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر گفت: آسیب‌های اجتماعی به حدی گسترش پیدا کرد که مقام معظم رهبری به این موضوع ورود پیدا کردند و دستور تشکیل شورای اجتماعی را دادند و شخصاً هر 6 ماه در این خصوص گزارش می‌گیرند و نظارت می‌کنند.

وی افزود: گسترش بی‌رویه مهاجرت و حاشیه‌نشینی موجب شد تهران به سرریز آسیب‌های اجتماعی کشور بدل شود و به اندازه کل کلانشهرهای کشور، آسیب دیده اجتماعی را در خود جای دهد.

شجاع پوریان ادامه داد: قانون‌گذار شرح وظایف هر یک از دستگاه‌ها را درخصوص آسیب‌های اجتماعی به روشنی بیان کرده و در حقیقت تقسیم کار ملی صورت گرفته که اگر این امر به خوبی انجام می‌شد، امروز باید شاهد وضعیت متفاوتی می‌بودیم. شهرداری تهران در قانون وظیفه جمع‌آوری و تهیه زیرساخت و پشتیبانی در این حوزه را بر عهده دارد اما این نهاد بیش از تکالیف و وظایفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، اقدامات مختلفی را در این حوزه انجام داده است.



وی تاکید کرد: شهرداری تهران به صورت مستقیم بیش از 83 مجموعه و زیرساخت را در حوزه آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده است که از جمله آن می‌توان به 22 مرکز خدمات اجتماعی در سطح 22 منطقه تهران و 3 سامان‌سرا در تهران اشاره کرد.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه شهرداری تهران از بودجه عمومی کشور رقمی را دریافت نمی‌کند، افزود: تمامی اقدامات شهرداری تهران در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی با بودجه خود این نهاد انجام شده است. بی‌تردید در این حوزه عملکرد دستگاه‌های مختلف مانند یک زنجیر عمل می‌کند و حتی عملکرد ضعیف یک حلقه زنجیر در کل این مجموعه تاثیر گذار است. انتظار می‌رود با دستور وزیر کشور، استاندار و فرماندار تهران همه دستگاه‌ها با احداث مرکز فوریت‌های اجتماعی وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

وی درخصوص احداث مرکز فوریت‌های اجتماعی شهر تهران گفت: این مرکز در 3000 مترمربع و در دو طبقه با 30 بخش مختلف احداث شده است. 100 کارشناس حرفه‌ای در این مرکز فعالیت خواهند کرد و ظرفیت پذیرش 200 مددجو در این مرکز ایجاد شده است. همچنین در این مرکز دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، ثبت احوال، دادگستری، NGO ها و... نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها در این مرکز حضور پیدا خواهند کرد.