به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود تلاشهای پاریس برای حفظ روابط مهم تجاری و استراتژیکی خود با ریاض، دولت فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که چنانچه سرویسهای اطلاعاتی این کشور شواهدی دال بر دست داشتن مقامات سعودی در قتل «جمال خاشقجی» بیابند، این کشور اروپایی ممکن است تحریمهایی علیه عربستان وضع کند.

این در حالی است که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان روز چهارشنبه در نخستین اظهارنظر رسمی خود از زمان تأیید خبر قتل این منتقد سعودی از سوی ریاض، قول داد که عاملان قتل خاشقجی به دست عدالت سپرده شوند!

تاکنون واکنش مقامات پاریس به این رویداد تلخ تا حدودی محافظه کارانه بوده و فرانسه تلاش کرده است تا ضمن حفظ نفوذ خود بر ریاض، از روابط تجاری دوجانبه در حوزه های انرژی، مالی و تسلیحاتی حراست کند.

با این وجود، ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور این کشور به «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی گفته است که فرانسه هماهنگ با سایر متحدان خود علیه عاملان و آمران این قتل دست به اقدام خواهد زد.

گفته می شود که ماکرون در گفتگوی تلفنی خود با پادشاه عربستان ضمن ابراز خشم از این رویداد، از ملک سلمان خواسته است تا ماوقع را بطور کامل فاش کند.

کاخ الیزه همچنین اعلام کرد که رهبران دوکشور پیرامون وضعیت یمن و سوریه نیز با یکدیگر گفتگو کردند.