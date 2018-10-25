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۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۳

مدیر کل هواشناسی گلستان:

ورود سامانه ناپایدار به گلستان/ دمای هوا کاهش می‌یابد

ورود سامانه ناپایدار به گلستان/ دمای هوا کاهش می‌یابد

گرگان- مدیر کل هواشناسی استان گلستان با بیان این که سامانه ناپایدار به استان وارد خواهد شد، گفت: با ورود این سامانه دمای هوا کاهش خواهد یافت.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی خروجی الگوهای عددی جوی نفوذ سامانه سرد و ناپایدار را از بعدازظهر و شامگاه جمعه به استان گلستان نشان می دهد.

وی با بیان این که این سامانه از غرب و شمال غرب به تدریج وارد استان می‌شود، افزود: پیامد آن افزایش ابر و کاهش دما تا ۱۶ درجه سانتیگراد، وزش شدید باد، رعد و برق، بارش باران، مواج و طوفانی شدن دریا و مه غلیظ خواهد بود.

داداشی ادامه داد: برای امروز (پنجشنبه ۳ آبان) هوایی صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما و گاهی وزش باد نسبتاً شدید را خواهیم داشت.

وی با اشاره به وزش باد و طوفانی شدن دریا از همه فعالان دریایی خواست تا در این زمینه تمهیدات لازم را به عمل آورند.

داداشی خاطرنشان کرد: این سامانه شامگاه شنبه از استان عبور می کند. 

کد مطلب 4441012

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