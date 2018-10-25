نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی خروجی الگوهای عددی جوی نفوذ سامانه سرد و ناپایدار را از بعدازظهر و شامگاه جمعه به استان گلستان نشان می دهد.
وی با بیان این که این سامانه از غرب و شمال غرب به تدریج وارد استان میشود، افزود: پیامد آن افزایش ابر و کاهش دما تا ۱۶ درجه سانتیگراد، وزش شدید باد، رعد و برق، بارش باران، مواج و طوفانی شدن دریا و مه غلیظ خواهد بود.
داداشی ادامه داد: برای امروز (پنجشنبه ۳ آبان) هوایی صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما و گاهی وزش باد نسبتاً شدید را خواهیم داشت.
وی با اشاره به وزش باد و طوفانی شدن دریا از همه فعالان دریایی خواست تا در این زمینه تمهیدات لازم را به عمل آورند.
داداشی خاطرنشان کرد: این سامانه شامگاه شنبه از استان عبور می کند.
نظر شما