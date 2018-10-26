فراخوان بخش «مونولوگ» جشنواره تئاتر اکبر رادی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی، پوستر رسمی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی با طراحی جواد آتشباری هنرمند طراح و گرافیست منتشر شد.

همچنین فراخوان بخش «مونولوگ» جشنواره تئاتر اکبر رادی نیز اعلام شد. این بخش به صورت رقابتی برگزار می شود و کارگردانان و نمایشنامه نویسان سراسر کشور می توانند با ارسال نمایشنامه های مونولوگ متقاضی حضور در این بخش جشنواره باشند. علاقه مندان شرکت در این بخش می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷ نسبت به ارسال مدارک درخواستی جشنواره اقدام کنند. اسامی آثار پذیرفته شده در این بخش نیز روز شنبه ۱۵ دی ماه ۹۷ اعلام می شود.

شرایط و مقررات شرکت در بخش «مونولوگ» نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی به این شرح است:

- بخش رقابتی «مونولوگ» صرفا اختصاص به آثار ایرانی دارد.

- پذیرش در این بخش با توجه به اهداف جشنواره به کیفیت، خلاقیت و نوآوری نمایش ها بستگی دارد.

- متون اقتباسی نیز می توانند در این بخش حضور یابند. متون اقتباسی منوط به ذکر دقیق مشخصات باشند.

- صاحبان اصلی اثر، نوع اقتباس (آزاد، وفادارانه با نگاهی به متن و ...) می توانند در بخش رقابتی «مونولوگ» شرکت کنند.

- پایان نامه های عملی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشته تئاتر (اعم از ارزیابی و دفاع شده یا ارزیابی و دفاع نشده) می توانند متقاضی شرکت در بخش رقابتی «مونولوگ» باشند.

- آثاری که به اجرای عمومی درآمده باشند یا در جشنواره های تئاتر شرکت کرده باشند، مورد پذیرش دبیرخانه جشنواره تئاتر اکبر رادی قرار نخواهند گرفت.

- چنانچه در هر مرحله ا ی از انتخاب آثار مغایرتی با بندهای پیش گفته شده اثبات شود، دبیرخانه جشنواره تئاتر اکبر رادی، متقاضی شرکت کننده در این بخش را از ادامه مسیر بازخواهد داشت.

- رتبه های برگزیده و برتر برای یک نمایشنامه نویس، یک کارگردان، یک بازیگر زن، یک بازیگر مرد، یک طراح صحنه و یک نمایش منتخب خواهدبود که در آیین پایانی این جشنواره معرفی خواهند شد. جوایز این بخش شامل نشان استاد اکبر رادی، دیپلم افتخار، لوح سپاس و جایزه نقدی است. همچنین اثر برگزیده و برتر نیز برای اجرای عمومی به اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می شود.

- هزینه های اسکان و سفر گروه های شرکت کننده در این بخش بر عهده جشنواره نیست و دبیرخانه جشنواره کمک هزینه ای را نمی تواند به گروه های شرکت کننده پرداخت کند.

مدارک مورد نیاز :

* ارسال سه نسخه از هر عنوان نمایشنامه و سه حلقه دی.وی.دی فیلم ضبط شده از اجرای نمایش مونولوگ به نشانی دبیرخانه و همچنین ارسال نمایشنامه در قالب فایلWord به نشانی الکترونیکی bonyaderadi@gmail.com

* ارسال یک قطعه عکس کارگردان و نمایشنامه نویس به صورت فایل JPEG و خلاصه سوابق وی حد اکثر در ۱۰۰ کلمه در فایل Word به نشانی الکترونیکی bonyaderadi@gmail.com

* ارسال چند عکس با کیفیت از اجرای نمایش به صورت فایل JPEG به نشانی الکترونیکی bonyaderadi@gmail.com

* ارسال سه حلقه دی. وی. دی. با کیفیت از فیلم اجرای نمایش به نشانی دبیرخانه پس از اعلام متون پذیرفته شده این بخش.

* تکمیل فرم تقاضای حضور در جشنواره.

* مجوز کتبی از نویسنده.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق مکاتبه با پست الکترونیکی دبیرخانه به آدرس bonyaderadi@gmail.com و یا مراجعه حضوری به دبیرخانه جشنواره به آدرس تهران، خیابان شریعتی بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا فرهنگسرای ارسباران طبقه دوم مراجعه و یا با شماره تلفن های ۲۰- ۲۲۸۷۲۸۱۸ داخلی ۱۱۰ و یا شماره تلفن ۰۹۱۹۹۸۳۹۴۰۵ تماس بگیرند.

نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد صدیقی از ۲۲ تا ۲۸ دی ماه امسال با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی در شش بخشِ مسابقه مونولوگ، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، مسابقه نمایشنامه‌خوانی، مسابقه مقالات و سمینار رادی‌شناسی، پلاس (+) در تهران برگزار و در حاشیه آن نیز نمایشگاه کاریکاتور با عنوان «لبخند با شکوه آقای رادی» و نمایشگاه عکس و اسناد تصویری آثار استاد اکبر رادی برپا می شود.