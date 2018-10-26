به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، ششمین جشنواره بینالمللی فیلم دوهوک کردستان عراق ۲۰ تا ۲۷ اکتبر (۲۸ مهر تا ۵ آبان) برگزار میشود و فیلم «یه وا» در این رویداد در بخش غیررقابتی مروری بر سینمای ارمنستان نمایش خواهد داشت.
این اثر سینمایی همچنین در جشنواره فیلم «انار» کانادا برنده جایزه فیلم برگزیده تماشاگران شد.
از دیگر حضورهای بین المللی این فیلم سینمایی میتوان به حضور در بخش رقابتی جشنوارههای بینالمللی همچون فیلم کت بوس، کلیولند، مونترال، میل ولی، جشنواره جهانی فیلمهای آسیایی، فیلم بنگلور، فیلم زنان فیلمور و ... اشاره کرد
نظر شما