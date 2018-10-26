فوتبال خراسان درحال نابودی است/ امیدوارم استقلال به صدرجدول برسد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی قبل از شروع دیدار استقلال برابر سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی گفت: امروز شاهد یک بازی زیبا و حساس از دو تیم بزرگ کشورمان خواهیم بود. هم سپاهان و هم استقلال شرایط خوبی دارند و هر دو برای کسب ۳ امتیاز به میدان می آیند.

وی گفت: درست است که استقلال، پژمان منتظری و آرمین سهرابیان را در اختیار ندارد اما آبی پوشان آنقدر بزرگ هستند که جایگزین آنها بتوانند عملکردی خوب مقابل سپاهان داشته باشند.

مهاجم پیشین استقلال در خصوص تقابل امیر قلعه نویی با تیم سابقش افزود: قلعه نویی در قلب من جای دارد. همه او را می شناسند و می دانند که او استقلالی است اما حالا فوتبال حرفه ای است و او تمام تلاش خود را بکار می بندد تا تیمش در این دیدار موفق باشد.

عنایتی در خصوص عملکرد ضعیف بازیکنان خارجی استقلال نیز ادامه داد: متاسفانه هنوز بازیکنان خارجی چنگی به دل نزده اند و نتوانسته اند همانند برخی بازیکنان خارجی که در استقلال بودند مانند جان واریو و مرحوم ساموئل بازی قابل قبولی داشته باشند. ما تنها آرزو می کنیم که این بازیکنان هر چه زودتر به شرایط ایده آل برسند اما تیم هایی که بدنبال بازیکن خارجی هستند باید با دقت و وسواس بیشتری بازیکنان خارجی را به خدمت بگیرند.

مهاجم پیشین استقلال در خصوص عملکرد علی قربانی در خارج از کشور اظهار داشت: هر تیمی شرایط خاص خودش را دارد. قربانی در استقلال زحمات زیادی کشید اما حالا خوشبختانه در تیم جدیدش هماهنگ شده و توانسته گلزنی کند و امیدواریم این روند در بازیهای آینده هم ادامه پیدا کند.

عنایتی در خصوص شرایط بد این روزهای پدید مشهد و حذف سیاه جامگان از فوتبال کشور گفت: واقعا متاسفم. پدیده مشهد عملکرد خیلی خوبی داشته و گل محمدی تلاش زیادی برای موفقیت تیم انجام داده و شاهد هستیم سیاه جامگان هم کلا از فوتبال ایران محو شده است.

وی افزود: انتقاد من از مسئولان خراسانی این است که چرا با این منابع مالی این دو تیم رها کرده و به آنها کمک نمی کنند. امیدوارم مسئولین استانی به فکر فوتبال هم باشند و اجازه ندهند پدیده که حالا صدرنشین لیگ فوتبال ایران است همانند سیاه جامگان از گردونه فوتبال ایران حذف شود.

مهاجم پیشین استقلال در پایان و در خصوص صعود پرسپولیس به لیگ قهرمانان گفت: خوشحالم که پس از سالها یک تیم از ایران به فینال لیگ قهرمانان صعود کرد و امیدواریم برانکو و بازیکنانش بتوانند در دو بازی رفت و برگشت فوتبال موفق بوده و جام قهرمانی را بالای سر ببرند.