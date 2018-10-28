اربعین حقایق عاشورا را بازخوانی کرد/ صف آرایی جبهه حق در اربعین

حجت‌الاسلام حجت گنابادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاریخچه زیارت اربعین گفت: زیارت اربعین حسینی با جابر بن عبدالله انصاری در اولین اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) که عازم کربلا شد و زیارت مرقد حضرت سیدالشهداء (ع) را انجام داد، آغاز شد. از اربعین می توانیم این گونه یاد کنیم که اولین دانشگاه حفظ و نشر ارزش های عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) است. اگر اربعین حسینی نبود شاید پیام های قیام حضرت سیدالشهداء (ع) در انزوا قرار می گرفت. فرصت اربعین باعث شد حقایق عاشورا باز تعریف و بازخوانی و منتشر شود. امروز هم به حول و قوه الهی و با عنایاتی که خود حضرت سیدالشهداء (ع) دارند راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی تبدیل به یک جبهه بزرگ گفتمان حق در مقابل گفتمان باطل شده است.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: آن چه در راهپیمایی اربعین حسینی اتفاق می افتد اگرچه یکی از مظاهر ابراز ارادت و محبت به مکتب اهل بیت و حضرت سیدالشهداء (ع) است، اما همه کسانی که توفیق حضور در راهپیمایی اربعین حسینی را داشتند گواهی می دهند که این فرصت فقط فرصت شیعیان نیست. اهل سنت امروز در راهپیمایی اربعین حضور پیدا می کنند. همچنین از مسیحیان گرفته تا سایر ادیان نیز توفیق حضورشان را در اربعین حسینی خواستارند و راهپیمایی بزرگ اربعین به عرصه بزرگ جبهه حق در مقابل جبهه باطل تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام گنابادی نژاد پیرامون دستاوردهای اربعین نیز عنوان کرد: اربعین حسینی دستاوردهای خیلی خوبی هم داشته و خواهد داشت. بزرگ ترینش همین انسجام گفتمان حق در برابر بشریت و امت اسلامی است که تابلوهای مختلف آن را می بینیم. اقتدار مکتب اهل بیت که با نقش آفرینی ارادت مندان حضرت سیدالشهداء (ع) در اربعین حسینی اتفاق می افتد از دیگر دستاوردهای اربعین حسینی است.

وی محبت و مودتی که بین مردم ایجاد می شود را از دیگر دستاوردهای اربعین ذکر کرد و افزود: تبلور عظیم این محبت و مودت در میزبانی و مسابقه خدمت به زائرین حضرت سیدالشهداء (ع) دیده می شود. پیام بزرگی که راهپیمایی اربعین حسینی در سال های اخیر با خود داشته نیز استکبارستیزی و دشمن شناسی ای بوده که مردم از خودشان ظهور و بروز داده اند.

حجت‌الاسلام گنابادی نژاد درباره اقدامات استکبار جهانی برای مقابله با اربعین نیز گفت: در این سال ها یکی از موالید نامشروع نظام سلطه و مورد حمایت خاندان خبیث آل سعود یعنی داعش تا حدود ۵۰ کیلومتری کربلا آمدند با این هدف که اربعین حسینی را نا امن کنند. یا اقدامات دیگری که از آن ها می توان به ایجاد رعب و وحشت و جنگ روانی و هجمه هایی که در اقصی نقاط عراق ایجاد می کردند تا تداعی نا امنی را ایجاد کنند.

وی افزود: تمام این اقدامات هیچ اثری نداشت غیر از این که مردم و شیعیان عراق با یک شکوه بیشتر و انگیزه قوی تر در صف راهپیمایان اربعین حسینی حاضر شوند. در نتیجه این را می توانیم بگوییم که یکی از پیام های اربعین حسینی استکبارستیزی و دشمن شناسی است. خوشا به حال کسانی که توفیق پیدا می کنند در این آئین خودسازی و جامعه سازی حسینی شرکت کنند.

گنابادی نژاد در پاسخ به این پرسش که چه مؤلفه هایی در راهپیمایی اربعین باعث جذب سایر ادیان می شود اظهار داشت: این نکته منحصر به اربعین نیست. به قیام حضرت سیدالشهداء (ع) نگاه کنید؛ پیام این قیام یک پیام انسانی است. گاندی رهبر انقلاب هندوستان که یک هندو بود و به لحاظ آئینی و باور مذهبی هیچ علقه ای به اسلام نداشت و حتی مسلمانان در جمعیت بیش از یک میلیاردی هند در اکثریت نیستند، اما ببینید روز عاشورای ابا عبدالله الحسین (ع) در هند جزء تعطیلات رسمی است. سهم غیر شیعیان در مجموعه عزاداری هایی که به مناسب عزای سیدالشهداء (ع) در هند اتفاق می افتد به مراتب از شیعیان بیشتر است.

وی همچنین گفت: آقای آنتوان بارای مسیحی وقتی درباره سیدالشهداء (ع) کتاب می نویسد به جلوه های انسان دوستی، حق طلبی و ظلم ستیزی ابا عبدالله الحسین (ع) می پردازد. لذا اربعین یکی از تابلوهای احیا و تبیین قیام سیدالشهداء است و این زیبایی های قیام سیدالشهداء و آموزه های قیام ایشان است که جاذبه می شود برای این که سایر ادیان و مذاهب در اربعین حسینی حاضر شوند.

حجت‌الاسلام گنابادی نژاد درباره آداب زیارت اربعین نیز گفت: بزرگ ترین اهتمامی که در موضوع پیاده روی اربعین است این است که به این خیل جمعیت بپیوندیم و خودمان را به ابا عبدالله الحسین (ع) گره بزنیم. درباره آداب زیارت نکات فراوانی وجود دارد. مثلاً این که با غسل به این زیارت مشرف بشویم. یا این که هنگان تشرف کوتاه زیارت کنیم. خیلی تأکید شده که در روز اربعین هر موقع به حرم رسیدند زیارت شان کوتاه باشد و طولانی زیارت نکنند تا فرصت برای سایرین هم فراهم باشد. اطاله زیارت موجب می شود که سیل مشتاقانی که از راه های دور می آیند حتی مجال رفتن داخل حرم مطهر را پیدا نمی کنند.

وی افزود: یا این که در طول مسیر تمرکز خودمان را با ذکر بیشتر کنیم و شناخت ابعاد قیام حضرت سید الشهداء را برای خودمان بیشتر فراهم کنیم. خدای نکرده با بعضی از دل مشغولی های ظاهری و شرایطی که تمرکز عبادی و معنوی زائرین را ممکن است از بین ببرد موجب تضییع این فرصت ها و این مجال معنوی بسیار خوب برای سازندگی نشویم. ان شا الله تعالی فرصتی باشد تا همه کسانی که توفیق حضور دارند بتوانند توفیق بهره برداری هر چه بیشتر را نیز داشته باشند.